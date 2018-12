Ingen grenser for norske kjøp av klimatiltak i EU fram til 2030:

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen bekrefter at det ikke er grenser i avtaleutkastet med EU for hvor mye av Norges klimaforpliktelser som kan kjøpes i andre land.

KATOWICE, POLEN (ABC Nyheter): – Norge avgjør selv hvor mye av forpliktelsene vi tar hjemme, og hvor mye vi vil oppfylle gjennom å kjøpe utslippsenheter av andre land i Europa, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om utkastet til klimavtale med EU, som ble inngått under FNs klimatoppmøte i Katowice torsdag.

Opplysningen utløser sterke reaksjoner fra Naturvernforbundet og SV dersom den er riktig.

– Vi frykter at klimasinkene i Frp kommer til å bruke avtalen med EU til å sørge for minst mulig utslippskutt i Norge, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til ABC Nyheter.

Haltbrekken deltar denne uka i Stortingets delegasjon ved FNs 24. klimatoppmøte, COP24, som nå pågår i Polen.

Ap fornøyd, men nekter å kjøpe ute

– Vi ønsker den foreløpige avtalen med EU velkommen. Et nært samarbeid med EU på dette feltet er viktig og riktig, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, som også følger forhandlingene, til ABC Nyheter.

– EU står i dag helt i front i det internasjonale klimaarbeidet, og er en naturlig partner for Norge, fortsetter han, og presiserer:

– Samtidig er det viktig at Norge fastsetter et selvstendig, nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor, altså at vi avstår fra å bruke den såkalte «fleksibilitetsmekanismen» innenfor innsatsfordelingsordningen.

Ifølge Barth Eide må kuttene som må tas i ikke-kvotepliktig sektor være kutt vi bør kunne klare å få til selv, og det kan i tillegg være fornuftig å ta ny teknologi og nye løsninger, som uansett kommer, i bruk tidlig.

– Det mener jeg også fra et næringspolitisk perspektiv. Vi kommer til å følge nøye hva som skjer i den videre prosessen i EU-organene, og ser frem til at regjeringen legger fram den endelige avtalen for Stortinget når den er klar, sier Ap-politikeren.

– Da unngår vi vår andel av global dugnad



Også Naturvernforbundets klimaekspert Aled Dilwyn Fisher, som er observatør på klimatoppmøtet, reagerer sterkt.

ILLE: Avtalen betyr at Norge kan unngå å ta sin del av den internasjonale klimadugnaden, mener Naturvernforbundets Aled Dilwyn Fisher. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– I går signerte Norge et opprop for landene med de høyeste ambisjonene for å oppnå klimamål. I dag signerte de en avtale om å kjøpe seg fri, sier Fisher til ABC Nyheter.

– Ola Elvestuen sier det motsatte, at denne avtalen forplikter Norge til tiltak som landet ellers ikke ville gjennomført?

– Et interessant synspunkt, kommenterer Fisher.

Ifølge ham vet vi med dette ikke hvor store norske utslipp blir i 2030.

– Da unngår vi å ta en rettferdig andel av den globale dugnaden, sier han.

Elvestuen: – Ingen grenser for kjøp



Men er det virkelig riktig at EUs ordning for å redusere klimautslippene med 40 prosent fra 1990 til 2030, ikke har noen begrensning for kjøp av tiltak i andre land, mens man slipper å redusere tilsvarende hjemme?

– EU legger seg verken opp i balansen mellom tiltak ute og hjemme, eller hvordan innsatsen hjemme fordeles mellom ulike sektorer, svarer Ola Elvestuen.

– Det er ikke begrensninger på kjøp av utslippsenheter fra andre land. Kjøp av utslippsenheter avhenger av at land overoppfyller sine mål, og har tilgjengelige utslippskvoter de er villige til å selge, legger han til overfor ABC Nyheter.

– Overlater jobben til andre land



Ifølge Lars Haltbrekken innebærer regjeringens avtaleutkast med EU at Norge som et rikt land ikke tar sitt ansvar for å utvikle ny teknologi som kutter utslipp.

– Vi overlater i stedet jobben til andre land. Det er et problem for norsk næringsliv, som risikerer å bli hengende etter, sier Haltbrekken.

Regjeringen på sin side har flere ganger påpekt sin økte støtte til Enova, som bidrar økonomisk til klimavennlig teknologi, og et avgiftsregime som har fått elbilandelen til å vokse.

Senest i forrige uke kunne Ola Elvestuen klippe snora på landets første fyllingsstasjon for flytende biogass for tungtransportbiler på Furuset i Oslo.

Prosjektet er støttet av statlige Enova og kan være skritt på veien til klimavennlig langtransport.

Les pressemeldingen om avtalen her