I et følelsesladd innlegg på sosiale medier ber hun medier og enkeltpersoner slutte med den offentlige uthengingen av Strømøy.

«Nå er det vel på tide å stoppe denne heksejakten. Dette er bare tragisk for alle involverte. Vi har alle lov til å mene noe, hva som burde eller ikke burde blitt sagt og gjort! Det er lov! Men det som ikke er greit er å henge ut folk uten å kjenne alle fakta!», oppfordrer Nyborg.

Hun har fulgt kjæresten under arbeidet med serien, og bekrefter at den massive kritikken har vært tung å fordøye. Hun hadde egentlig bestemt seg for ikke å kommentere saken, men etter å ha lest mange av den voldsomme kritikken mot kjæresten, ombestemte hun seg.

«Han brenner for de svakeste i samfunnet»

Høsten 2019 la Linn Nyborg og Tore Strømøy ut dette bildet på sosiale medier, og bekreftet at de var et par. Foto: Skjermdump fra Facebook

«Er det en ting jeg kan si med sikkerhet, så er det at Tore har jobbet dag og natt for å hjelpe. Han brenner for de svakeste i samfunnet og hadde ofret armen sin hvis han kunne redde noen! Jeg vet hvem du er og hva du står for, og kunne ikke vært mere stolt av deg!»

I går brøt Tore Strømøy selv tausheten etter at NRK bekreftet at serien avpubliseres for godt. Avgjørelsen skal ha blitt tatt over hodet på Strømøy.

– Det er et helt feil inntrykk som skapes i media nå, at jeg har noe som helst ansvar eller innflytelse på dette valget. Jeg er ellers usikker på om ledelsens beslutning er riktig, skriver han på sosiale medier.

Sendte dommen til NRK-ledelsen



Strømøy forteller at han fikk opplysninger om sedelighetsdommen mot Jan-Egil Granfoss 20. oktober i år. Deretter sendte han dommen videre til redaksjon og redaktør i NRK.

– Det var min siste befatning med denne saken. Etter dette vet jeg at det var etikkredaktør, distriktsredaktør og kringkastingssjef som bestemte hva som skulle gjøres med dette. Jeg registrerte bare at dommen ikke ble tatt med i serien, skriver Strømøy i innlegget.

Han forteller samtidig han ikke har sovet på fem dager under mediestormen om «Bamsegutt».

Får støtte av Debatten-profil



Programleder i «Debatten», Fredrik Solvang, forsvarer Tore Strømøy. I likhet med Strømøys kjæreste, mener han programskaperen er utsatt for en heksejakt.

– På generell basis liker jeg journalistikken til Tore Strømøy veldig godt. Jeg håper at når stormen har lagt seg, og ikke minst heksejakten Tore blir utsatt for nå, at det skal være mulig å se at motivet denne gangen, som alltid, er edelt hos Tore Strømøy, sier i podkastversjonen av Debatten».

Kringkastingsrådet har hittil mottatt 263 klager på NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt». Etter at serien ble avpublisert har seere også klaget på dette.

Innsamlingsaksjonen Spleis tilbyr nå alle som har gitt pengegaver å få pengene tilbake.