Artikkelen det dreier seg om stammer fra 26. januar. Saken handlet om den norske utøverkomiteens holdning til inkludering av russiske og belarusiske utøvere i internasjonale idrettskonkurranser.

Artikkelen tok utgangspunkt i et innlegg Jacobsen, som leder for den norske utøverkomiteen, hadde holdt under et møte med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

«I tittelen på artikkelen sto det at «Jacobsen tok til orde for Russland-retur i IOC-møte» . Dette er ikke riktig – det var ikke et tema å slippe Russland inn i internasjonale konkurranser, men om enkeltutøvere kunne konkurrere under nøytralt flagg. NRK beklager at vi brukte en tittel som ikke hadde dekning i saken, og tittelen er nå endret», heter det i meldingen fra NRK.

I NRKs første versjon av artikkelen hadde ikke Jacobsen kommet til ordet, og hun fikk dermed ikke imøtegått påstandene fra den svenske utøverrepresentanten Sebastian Samuelsson, som uttalte seg i saken.

«NRK beklager dette, samt at hun ikke fikk anledning til å gi leserne mer utdypende informasjon om sitt standpunkt om et omdiskutert tema før saken ble publisert», skriver rikskringkasteren.