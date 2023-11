«Bamsegutts» advokat: – Han opplever direkte personangrep

– Han skjermer seg nok ikke så godt som han kunne ha gjort. Men det som er verst for ham, er at det kommer en del direkte personangrep mot ham. Det er det som belaster mest, sa Strøm under Debatten på NRK tirsdag kveld.

Strøm sa at hans klient og familien har hatt det vanskelig etter at kanalen i forrige uke slapp serien «Ingen elsker Bamsegutt».

Ville prøvd å stanse serien

Serien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem. Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at mannen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Strøm kom inn i bildet i mai i år, men var ikke klar over dommen mot sin klient. Det synes han er beklagelig, og han sier at han kanskje ville stanset serien dersom han hadde blitt klar over dommen tidligere.

– Men det er det jo han som avgjør, men han var klar overfor meg på at han synes det var greit at det ble lagt fram, sier han.

Tok hensyn til familien

NRK har sagt at de ble klar over dommen fire uker før serien ble publisert. De innrømmer at det var en feilvurdering å ikke ta med dommen i serien.

Dommen mot mannen i 60-årene involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn. NRK har senere beklaget utelatelsen og trukket serien midlertidig.

– Vi trodde at det ikke ville komme fram. Det viser seg i etterpåklokskapens klare lys å være en naiv vurdering og en feilvurdering, sa NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien i Debatten.

NRK har opplyst at de valgte å utelate dommen av to grunner. Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede, samt hensynet til «Bamsegutt» og familien. Den andre grunnen var dommens relevans for serien.

NRK-sjefen ikke til stede

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen var ikke til stede i Debatten. NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier at hun var orientert om utelatelsen av dommen kort tid før publiseringen av serien, men at hun ikke var med på vurderingen.

På programleder Fredrik Solvangs spørsmål om Kalbakk nå angrer på at kringkastingssjefen ikke var med på vurderingen, svarte han kontant «ja».

Kringkastingsrådet har mottatt flere hundre klager på serien, og den er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).