«Klagen har ikke ført frem», skriver Statsforvalteren, ifølge Budstikka.

I brevet, datert 2. september, får utbyggerne varsel om at vedtaket er endelig, og dermed ikke kan ankes.

Strid om riving og nybygg



Blant de berørte hytteeierne, er artisten Elisabeth «Bettan» Andreassen (65).

Den svensk-norske artisten har gitt ut en rekke album. I 1985 vant hun den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest sammen med Hanne Krogh.

I oktober 2021 fikk 65-åringen klarsignal til å rive et uthus på eiendommen. Samtidig fikk hun kommunens tillatelse til å oppføre et nytt bygg på samme sted. Forutsetningen var at det nye bygget ikke var større enn det som ble revet.

Badebrygge, utepeis og strandhus



Asker kommune la inn en forutsetning i vedtaket om dispensasjon om at Andreassen måtte rive et 9,5 kvadratmeter stort bygg ved sjøen.

For Andreassens del gjaldt kommunens opprinnelige pålegg om tilbakeføring av en badebrygge på 3,8 kvadratmeter, en utepeis og et strandhus på cirka 9,5 kvadratmeter, skriver Se og Hør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hytteeieren var uenig i kommunens fremgangsmåte og argumentasjon. Hun klagde derfor saken inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men fikk ikke medhold.

12 av 28 hytteeiere har glaget på vedtaket



Ifølge Asker kommune har eiere av sammen 28 eiendommer oppført ulovlige bygg eller brygger på Brønnøya. Det tilsvarer funn av ulovligheter på to av tre eiendommer på den populære ferieøya.

Nå truer kommunen hytteeiere, som ikke etterkommer kravet, med bøter og tvangsmulkter. 12 av hytteeierne nektet å etterkomme kommunens pålegg, og klaget saken inn for Statsforvalteren, men fikk avslag.