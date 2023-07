Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Det siste året har vært preget av en rekke rentehevinger og økte priser på det aller meste rundt oss. Det gjør at mange har måttet endre på prioriteringene sine denne sommeren. Lav kronekurs gjør at flere enn normalt velger å feriere i eget land - og gjerne på litt mer budsjettvennlig vis enn tidligere.

Samtidig har utlendingene aldri fått mer for pengene sine i Norge, og hotellene melder om rekordbelegg. Og da drives gjerne prisene til nye høyder.

Skeptisk til telttur? Da bør du sjekke ut dette

Budsjettvennlig, enkelt og praktisk

Den gode nyheten er at det finnes flere budsjettvennlige måter å feriere på, og Norge er som skapt for bilferie og camping. Særlig én rimelig overnattingsmulighet har økt kraftig i popularitet de siste årene: Taktelt.

Du har garantert sett biler med brede takbokser montert på takrailene. Kanskje har du tenkt at her er det plass til mange par ski, men i praksis er det sannsynligvis et sammenpakket taktelt du har sett.

Løsningen er både praktisk og enkel. Når du åpner den sidehengslede boksen, spretter teltet opp. Ingen behov for verken utpakking, montering og bardunering. Og du kan i praksis campe der du får lov til å parkere bilen. Litt mer om det senere i saken.

Ulv, bjørn og klapperslanger – men her skal vi sove

Bare å krype til køys

På innsiden av teltet ligger både madrasser, dyner og sengetøy klart til bruk. En utfoldbar stige gjør det enkelt å klatre opp og entre teltet. Minutter senere kan du ligge lunt og godt under dyna.

Du ligger samtidig høyt og kan være helt trygg for at maur, saksedyr og annet kryp fra bakkenivå ikke finner veien inn i teltet. Samtidig kan du nyte solnedgang og soloppgang på en helt annen måte enn fra bakkeplan. Du bestemmer utsikten helt selv.

Og når du står opp om morgenen, kryper du bare ut, klapper sammen boksen, setter på låsen og kjører videre. Enklere får det neste ikke blitt.

Utsolgt: – Det er snart så ingen sover hjemme lenger

Mange forskjellige telt

Taktelt kommer i en rekke forskjellige utgaver og utførelser. De enkleste har plass til en eller to personer, men det finnes også større og mer avanserte som må brettes ut og støttes opp. Disse krever som regel en del mer arbeid når de skal settes opp og pakkes ned. Du får til og med taktelt med fortelt og anneks.

Avansert taktelt med anneks Foto: Arctictrucks.no

Da Broom sjekket aktuelle priser, fant vi telt fra rundt 12.000 kroner for de enkleste, til over 50.000 for de mest avanserte.

Husk at det også finnes massevis av ekstrautstyr til takteltene, ofte er det bare lommeboka som setter begrensningene.

Det finnes en rekke forhandlere av taktelt i Norge, et godt utgangspunkt er et kjapt Google-søk.

Hva med vekta?

De fleste nye biler har en øvre grense på 75-100 kilo takvekt, men grensa gjelder kun når bilen er i bevegelse. Når bilen står i ro, tåler alle tak mange hundre kilo. Husk at moderne biler er konstruert for å tåle rundvelt, uten at taket kollapser.

Det er likevel forskjeller fra bil til bil. Planlegger du å kjøpe et stort taktelt med plass til tre eller flere personer, bør du uansett rådføre deg med merkeforhandler for å avdekke eventuelle monterings- og vektbegrensinger.

Et typisk taktelt for to i boks av hardplast veier 40-50 kilo. Da har du normalt rundt 30 kilo igjen til madrasser, dyner og annet. Pass på at vekta ikke overstiger grensene i vognkortet. Det er ulovlig og kan få dramatiske konsekvenser for kjøreegenskapene på bilen.

Taktelt kan også kreve at du har et takstativ som er tilpasset modellen du velger. Dette vil forhandler gi deg nærmere instrukser om.

Når kvelden kommer har du «hotellrommet» på taket

Her er et større taktelt som er beregnet for tre personer. Ifølge produsenten skal det ikke ta mer enn ti minutter å slå opp. Foto: Arctictrucks.no

Hvor kan man campe?

Hovedregelen er at du kan bruke takteltet på offentlige steder der du har lov til å parkere bilen. Det kan imidlertid være lokale bestemmelser som avviker fra dette, og tidsbegrensninger for parkering og overnatting. Se alltid etter skilter som beskriver hva som eventuelt er begrensningene på stedet du befinner deg.

NAF har laget en grei camping-guide som kan være nyttig å lese dersom du er i tvil og reglene for overnatting på offentlige og private steder.

Norgesferie? Mye bedre enn dette blir det ikke