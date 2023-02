STATSKOG: Pandemien med reiserestriksjoner og norgesferie førte til at nordmenn "gjenoppdaget" Statskogs utleiehytter. Etterspørselen etter rimelige overnattingssteder i norsk natur økte sterkt. Og den har holdt seg høy i 2022.

- Selv om det ofte er enkel standard, er beliggenheten ofte i hjertet av norsk natur, sier koordinator hos Statskog, Eva Kristin Grøndal i en pressemelding

Fessburet - åpen bu i Drevdalen i Trysil. Foto: Torkel Skoglund

Redusert pris

Staten kjøpte i fjor høst Norges nest største privateide eiendom - Meraker Brug i Trøndelag.

Meraker Brug-eiendommen er på 1,3 millioner mål, og dekker drøye 90 prosent av hele Meråkers areal – og den strekker seg også inn i Malvik, Stjørdal og Steinkjer kommuner.

Med kjøpet av AS Meraker Brug overtok Statskog en rekke overnattingstilbud. 15 av hyttene på den enorme skogseiendommen er nå blitt en del av Statskogs tilbud som legges ut til korttidsleie for allmennheten.

Prisene er vurdert etter standard og harmonisert med Statskogs øvrige tilbud. Dette har gitt en prisreduksjon på opp mot 20 prosent.

- Tilbudet dekker ulike behov. Noen hytter er svært lett tilgjengelig, med bilvei helt fram og nært skiløyper og alpinbakken. Andre krever et par timers skitur inn i fjellet for å nå, sier Grøndal.

Rangeldalen er ei av Statskogs nye utleiehytter i Meråker. Foto: Frode Sonflå

Åpne buer

I tillegg til over 100 utleiehytter, har Statskog over 130 åpne buer hvor du kan ligge en natt uten at det koster ei krone.

Mange av buene har stor historisk verdi og er åpne hele året.

Revbua er ei åpen bu som ligger ved elva Reva. r i Femundsmarka Foto: Lars Lindland / @oslomarkalove

Tilgjengelig på nett

Statskog gjør utleiehyttene tilgjengelig på egne nettsider (statskog.no), på turportalen UT.no og på kjøpsportalen inatur.no.

Selve bestillingen skjer på Inatur, som også gir en oversikt over ledige døgn.

- Mye er utleid, men det er fortsatt gode muligheter hvis man er litt fleksibel, sier Grøndal.

Bitbekktjønna - utleiehytte i Meråker Foto: Frode Sonflå

Disse er nye

På de 15 hyttene i Meråker er det svært gode muligheter for å finne ledige hyttedøgn. Men Grøndal tror ikke det varer så lenge.

- Her tror jeg mange vil finne noe de liker, og med litt lavere priser enn tidligere, blir det fort rift om disse, sier Grøndal.

Disse hyttene er nye i Statskogfamilien: Sulsjøhytta, Finnkoisjøen, Klepptjønnhytta, Stordalshytta, Bitbekktjønna, Teveldalshytta, Mannseterbakken, Rangeldalen, Torpberget, Maries Hus, Fossvatnhytta, Grønnbekkvollen, Gilså, Steinsdalshytta og Bindstikkhytta.