– Hypotesene vi har jobbet etter fra starten, er om det er snakk om at han ville forsvinne, om han er utsatt for en kriminell handling, eller selvmord. Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, sier etterforskningsleder Ragnhild Ouren til TV2.

Sporaland er en aktiv skiskytter fra Sandnes. De siste tre årene har han bodd på Lillehammer og kombinert idretten med studier til byggingeniør ved NTNU Gjøvik.

Ble akutt psykisk syk



22-åringen ble meldt savnet samme dag som han forsvant, søndag 19. mars. I tiden før forsvinningen ble han ifølge foreldrene akutt psykisk syk, men var åpen om situasjonen til familie og venner.

Etter å ha oppsøkt legevakten sammen med to gode venner kvelden før han forsvant, kjørte faren til Lillehammer for å støtte sønnen. Dagen etter forsvant Eivind Sporaland sporløst. Siden har ingen sett ham.

Det ble umiddelbart igangsatt en leteaksjon. Venner samlet inn om lag 75.000 kroner til Røde Kors for å fortsette letingen i vinterterreng på fjellet.

Fant savnedes bil og mobil



Ifølge politiet skal 22-åringen ha hatt på seg en blå Salomon lett dunjakke, røde Salomon-sko og trolig en lue. Han er 183 centimeter høy, slank og snakker rogalandsdialekt.

Mobilen ble senere funnet, men det har ikke vært mulig å få tilgang til innholdet.

Et DNA-spor i forbindelse med et hytteinnbrudd i området hvor letingen har pågått, ga negativt resultat.

Den savnedes bil ble funnet i Balbergskaret, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen. Det er også gjort søk i Lillehammer sentrum.

Politiet har ikke funnet noe motiv



Før påske gikk foreldrene til den savnede 22-åringen ut med en bønn til hytteeiere i området om å sjekke hytter og uthus.

– Vi er så takknemlige til alle som har bistått. Det har vært en stor leteaksjon med mange frivillige. Det er vi glade for, fortalte foreldrene til lokalavisen.

Politiet har foreløpig ikke funnet et klart motiv for forsvinningen, men de har så langt ikke endret etterforskningen til å søke etter en antatt omkommet person.

22-åringen beskrives som sosial, livsglad og interessert i i friluftsliv, i tillegg til satsingen på skiskyting.

Treningskamerater i sjokk



Sporalands treningskamerater er sterkt preget av forsvinningen. Noen har også vært inne til avhør og deltatt i letingen.

– Det var veldig intenst første uken, da vi fikk beskjeden. Vi var helt avhengig av å samle oss og brukte mye tid på dialog og å møtes fysisk, forteller treneren Aasmund Kjøllmoen Steien til TV2.

Politiet har allerede fått inn mange tips, men ber publikum som kan sitte med nye opplysninger eller observasjoner om å ta kontakt på telefon 02800.