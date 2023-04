Mandag meldte en turgåer fra til politiet etter å ha funnet flere gjenstander i et skogsområde nær Rossevannet i Kristiansand.

Nå viser det seg at eiendelene trolig stammer fra den savnede mannen som ble funnet senere samme dag.

Brannvesenet hentet levningene fra funnstedet med båt.

Var innom flere butikk før han forsvant

Raymond Johanssen ble meldt savnet i oktober 2021. De siste observasjonene ble gjort i Toftelandsveien mellom Tangvall og Volleberg den 12. oktober 2021.

Da hadde han vært innom flere butikker og handlet middagsvarer, to kilo med hundemat, to 20-pakninger med sigaretter, en flaske vodka og to bokser med energidrikk, skriver Aftenposten.

Hunden var avmagret og full av flått



41-åringen forsvant etter en luftetur med hunden. Hunden ble funnet en uke senere. Da var den sterkt forkommen, avmagret og full av flått.

Funnet utløste en omfattende leteaksjon bestående av frivillige, Røde Kors, Norske Redningshunder og politiet. Det ble søkt i skogsområder, men uten resultat.

Det ble også foretatt et 80-talls avhør, og politiet mottok en rekke tips.

Venner: Han ville aldri ha forlatt hunden sin

Raymond Johanssen har vært savnet siden oktober 2021. Nå er han trolig funnet død ved Rossevannet i Kristiansand. (Foto: Politiet)

Ifølge Åsted Norge skal venner av den savnede ha uttalt at Raymond Johanssen aldri ville ha forlatt hunden sin.

Mandag ettermiddag kom vendepunktet. Da ble en død person funnet ved Rossevannet i Kristiansand.

– Gjenstander på funnstedet gir grunn til å tro at det er den savnede Raymond Johanssen som er funnet, bekrefter politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder politidistrikt.

– Gir grunn til å tro at vi står overfor en ulykke

Forsvinningen har vært et mysterium for pårørende og politiet. Et viltkamera, som var plassert i det aktuelle turområdet, skal ha blitt utløst flere ganger samme kveld 41-åringen forsvant, men det er uvisst hva som forårsaket at sensorene ble aktivert.

Så langt er det ingen indikasjoner på at det skal ha skjedd noe kriminelt.

– Det er ikke noe konkret i etterforskningsmaterialet så langt som tilsier at han er utsatt for en straffbar handling. Opplysningene knyttet til funnet så langt gir grunn til å tro at vi står overfor en ulykke med et tragisk utfall, sier Halvorsen til TV2.

– Viktig for de pårørende å få svar

Ifølge familien skal alt ha virket normalt i dagene før Raymond Johanssen forsvant.

Politiet avventer nå obduksjon for å bekrefte identiteten, og for å kunne fastslå dødsårsak.

– Det er bra at han er funnet og godt at saken nå trolig er løst. Samtidig er det viktig for de pårørende å få svar, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.