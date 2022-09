Bestemor og barnebarn funnet etter leteaksjon i Skien – er ved godt mot

Det har vært en stor leteaksjon etter at de to gikk fra hytta 16.30 fredag og ikke kom hjem som avtalt. I 1-tida opplyser politiet at de to er funnet.

– Begge de to savnede ble nå funnet et godt stykke fra der de gikk fra – av ekvipasjer fra Norges Redningshunder. Begge fremsto kalde, men ved godt mot. De får varmeteppe fra hundeføreren, og vil bli sett til av helsepersonell. Politiet takker alle de frivillige for en super jobb, skriver politiet i Sørøst.

Det ble satt inn helikopter i søket og politiet opplyste at de «trykket på den store knappen». Telemark Røde Kors og Hovedredningssentralen i Sør-Norge, samt 14 redningshunder og en operativ leder fra Norske Redningshunder, deltok også i søket.