«Det skled ut etter hvert»

«Den dialektromantikken som har spredt seg lenge i Norge, kaller jeg geo-sentrisme eller lokal-sjåvinisme, kjent fra munnhellet «Leve Toten – drit i Norge!» Ikke minst hensynet til landsmenn som ikke opprinnelig har norsk som morsmål », skriver Hans Wilhelm Steinfeld (72) i et debattinnlegg i VG.

«Lokaldialekter forstyrrer og distraherer»

I boken «Bak kulissene. Minner fra et liv i journalistikkens skarpe ende» går tidligere nyhetsanker og mangeårig medarbeider i NRK, Christian Borch (78), svært hardt ut mot dialektbruken på sin gamle arbeidsplass.

«Lokaldialekter forstyrrer og distraherer den generelle forståelsen av det som blir formidlet; de er som sand på skøytebanen og hindrer fri flyt. Greit nok i lokalsendinger, men slik skal det ikke være i riksdekkende nyhetsformidling », siterte Journalisten fra boken, som kommer ut neste måned.

Språksjef: «Faller på sin egen urimelighet»

Christian Borch har skrevet bok om sine nærmest 40 år i NRK. Her fra Dagsrevyens 60-års markering i 2018. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han er spesielt kritisk til at NRK har åpnet for at programledere og andre NRK-medarbeidere kan bruke sine egne dialekter.

Borch fikk raskt svar på tiltale av språksjef i NRK, Karoline Riise Kristiansen. Hun mener påstanden fra Borch faller på sin egen urimelighet.

«NRK er frå heile landet, av heile landet og til heile landet, og for å kunne vere det, må også dialektene vere med, meiner vi. For NRK er mottakaren det viktigaste, ikkje avsendaren. NRK skal vere for alle », skriver språksjefen i et leserinnlegg.

Ser ikke NRK-nyheter: «Ikke så mye som fem sekunder»

Hun biter seg også merke i at Borch, etter eget utsagn i boken, opplyser at han ikke har sett norske fjernsynsnyheter siden den dagen han forlot NRK:

«Ikke debattprogrammer, ikke aktualitetsprogrammer, ikke så mye som fem sekunder til sammen. Spør meg ikke hvorfor. Det har bare blitt sånn», skriver Christian Borch.

Hans Wilhelm Steinfeld, som selv snakker klingende bergenskdialekt, mener Borch er i sin fulle rett til å rette søkelyset på dialektbruken i rikskringkastingen.

«Det skled ut etter hvert»

«Hele den tiden frem til min avgang for ti år siden gjaldt regelen om, at normalisert bruk av enten nynorsk eller bokmål skulle gjelde for programledere og reportere i NRKs nyhetssendinger. Men det skled ut etter hvert», konstaterer Steinfeld.

Han viser til at Norge, på grunn av topografien, er et av de mest dialektsplittede land i Europa. I løpet av hans 37 år lange fartstid i statskanalen var det alltid et krav om at ingenting skulle ta seere og lytteres oppmerksomhet bort fra selve nyhetsbudskapet.

«Vi prøvde etter evne å unngå mer outrert bergensk på luften i NRK. For å bli forstått utenfor de syv fjell!» skriver Steinfeld.

– Det er jo trist å høre

NRK-korrespondent Lars Os (skjermdump fra NRK)

USA-korrespondent i NRK, Lars Os, får gjennomgå i Borchs bok: «Han snakker en dialekt som er spesiell inntil det ubegripelige. Spørreordene i hans verden er kven, kessen, kesst og keffer. Hyggelig for folk i bygda når han sier det, vil jeg tro. Men hva med resten av nasjonens seere og lyttere?»

I en epost til Journalisten svarer Os slik:

– Det er jo trist å høre at Christian Borch synes bruken av dialekt er en narsissistisk egotripp, for jeg har stor respekt for hans journalistiske karriere. Men han skal selvsagt få lov til å mene det, skriver Os i en epost.

– Det er komisk, og mest bare det. Og klossete, for ikke å si plumpt

VG-kommentator Hans Petter Sjøli mener det er noe «gammelmannsvammelt» over Borchs verbale utblåsning om dialektbruken i NRK.

«Å omtale en ung og dyktig kollega på denne måten er ualminnelig uelegant, nesten nedrig. Sølvreven Borch, som mange trolig fortsatt betrakter som en såkalt «gentleman», burde holdt seg for god til slikt. (...) Det er komisk, og mest bare det. Og klossete, for ikke å si plumpt. Iallfall fra en nestor fra samme mediebedrift, som tilsynelatende har gått på en liten humørknekk på sine aldrende dager», oppsummerer Sjøli.