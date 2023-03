Mangeårig NRK Dagsrevyen-anker Åsulv Edland (78) er tar fredag til Facebook for å rose Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum for hans åpenhet om MS-diagnosen han fikk i 2020.

«Sp-leiaren Trygve Slagsvold Vedum fortalte at han fekk MS-diagnose i 2020. Dette er veldig viktig. Det gjev håp til andre, ofte unge folk, som får denne diagnosen. Det fleire tusen», skriver Edland, og fortsetter:

«Eg veit kva eg snakkar om; eg har levt med MS i over 50 år. For nokre år sia gjekk ein populær amerikansk tv-serie The West Wing. Den handla om Barker som var president i USA , han hadde MS. Det går an å leve med MS i fellesskapet, som Trygve sa!»

Her forteller Vedum om sykdommen

I kommentarfeltet under posten, skriver den gamle NRK-profilen:

«Eg ser Ola Borten Mo kommenterer at Vedum har fått MS. Eg minnest at få ev fekk MS så fekk eg eit brev frå Per Borten fullt av medkjensle og bekymra for mi framtid».

Oppdaget det på 70-tallet



Åsulv Edland har tidligere snakket ut om livet med sykdommen han hatt i 50 år.

Han merket først at noe var galt, med kribling i hender og føtter, på begynnelsen av 70-tallet. 35-år gammel, i 1979, bekreftet en ryggmargsprøve det han egentlig allerede visste. Han hadde MS.

ABC Nyheter har tidligere snakket med Edland om hvordan det er å leve med sykdommen, som han har hatt i 50 år.

Åsulv Edland (til høyre) sammen med NRK-kollegene Håkon Børde (til venste) og Finn H. Andreassen i forbindelse med streiken i NRK i 1990. Foto: Jørn H. Moen / NTB

– Jeg har det faktisk veldig bra. Jeg merker en del ting på kroppen, det må jeg innrømme, men jeg har ikke vært så uheldig som jeg så for meg da jeg fikk diagnosen, sa han til ABC Nyheter.

For Edland har sett andre få et helt annet og mye tøffere sykdomsforløp.

– Jeg har sittet i rullestol én gang, forteller han.

Det var etter en jobbtur i Portugal. NRK-journalisten følte seg ustø og ba om rullestol på flyplassen, og fikk det.

– Da jeg kom til Gardermoen lå det bestilling på rullestol der også, men da hadde jeg ikke bruk for den lenger, fortalte han til ABC Nyheter.

Mange nordmenn rammet



Hos pasienter med MS ødelegges det isolerende laget rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen ved at immunsystemet angriper egen kropp. Sykdommen oppfattes derfor som en autoimmun.

Norge er i verdenstoppen hva gjelder andel MS-syke i befolkningen. Rundt 13.000 nordmenn lever med MS.