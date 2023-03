Lyngstad hadde en lang karriere som regissør, manusforfatter og programskaper, som strakk seg over flere tiår.

Mange av TV-programmene som nordmenn har ledd seg skakk av opp gjennom årene, var signert den 66 år gamle NRK-legenden: «SKAI TV», «Njus», «KLMs Nachspiel», Montreuxprogrammene The Rise and Fall of an Olympic Village (1994) og The international KLM show (1996), KLMs Vorspiel og 20 år med KLM.

Lyngstad ble særlig kjent som regissør for humor-trioen Kirkevaag, Lystad og Mjøen sine mange elleville TV-serier i årene fra 1988 til 1995. Dette var program som fikk TV-seere til le så tårene trillet.

– Han løftet oss til nye høyder

Senere fortsatte Lyngstad å samarbeide med Kirkvaag i humorserier som Trotto Libre og Showtalk. Han samarbeidet også med Dan Børge Akerøs «Lørdan». Hans siste store produksjon ble «Et liv som Løgnas» – et program om humoristen Per Inge Torkelsen.

– Samarbeidet med Helge var magisk. Han løftet oss til nye høyder. Nå som han er borte, er det som en vegg har falt ut, sier komikeren Jon Niklas Rønning til VG.

Rønning samarbeidet med Lyngstad i NRK-suksessene Bye & Rønning og Karl Johan. Lyngstad regisserte også musikkvideoen «Torsken kommer 2» i 2017 med Knut Lystad, Lars Mjøen og Jon Niklas Rønning da den nye 200-seddelen ble lansert.

– De fleste TV-seere ante ikke hvem han var

Helge Lyngstad døde natt til fredag etter å ha vært kreftsyk en tid. Rønning møtte ham nylig og forsto allerede da at det kunne gå mot slutten. Nå hyller han sin avdøde venn.

– Han gjorde oss morsommere. Helge hadde en unik teft for de beste tagningene og et infamt blikk som løftet alle rundt ham. De fleste TV-seere ante ikke hvem han var, men for norske komikere var Helge Lyngstad en bauta, minnes Jon Niklas Rønning.

Lyngstad vant Amandaprisen 1989 i klassen Beste underholdningsproduksjon for fjernsyn for regien i SKAI-TV.

En av bautaene i norsk TV-humor

Ifølge underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, er det en av de største legendene innen norsk TV-humor som nå har gått bort.

– Han har egentlig jobbet med nesten alle de komikerne som har vært i NRK de siste 30 årene. Han var ingen kunstnerisk regissør. Han var opptatt av at det skulle være gøy. Jeg kjenner på at jeg har mistet en god venn og en kollega gjennom mange år. Det gjelder nok mange i NRK, sier Halvorsen til TV 2.

– Han var en ganske stillferdig med masse humor

I NRK blir Lyngstad husket som snill, dyktig og omtenksom, og med stor arbeidskapasitet.

– Helge var en svært kreativ og dyktig tusenkunstner i fjernsynets Underholdningsavdeling. Han var en ganske stillferdig med masse humor, og som boblet over av gode ideer, initiativ og innspill, skriver rettighetsansvarlig Jan-Kristian Vikeiane Schriwer i NRK Underholdningsavdelingen i et minneord publisert på Medier24.

Ingen jobb var for stor og ingen var for liten. Helge Lyngstad sa aldri nei, uansett når man spurte om hjelp.

– På vegne av venner og kollegaer i NRKs Underholdningsavdeling. Fryd over vår gode Helges minne, heter det i NRKs siste hilsen.

