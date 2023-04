«De er som sand på skøytebanen og hindrer fri flyt. Greit nok i lokalsendinger, men slik skal det ikke være i riksdekkende nyhetsformidling»

Det skriver Christian Borch (78) i boka «Bak kulissene» om den økende bruken av dialekt hos sin gamle arbeidsgiver NRK.

Borch mener lokaldialekter «forstyrrer og distraherer den generelle forståelsen av det som blir formidlet», i utdrag fra boka fagbladet Journalisten har fått tilgang til. Boka kommer ut senere denne måneden.

Han kaller avgjørelsen å tillate at Dagsrevy-kollega Ingerid Stenvold fikk bruke målselvdialekta som nyhetsanker for et «saktegående jordskjelv».

Ut mot dialektsnakkende korrespondent

Han trekker frem spesielt ett eksempel på at han mener dialektbruken har gått for langt. USA-korrespondent Lars Os.

«Han snakker en dialekt som er spesiell inntil det ubegripelige. Spørreordene i hans verden er kven, kessen, kesst og keffer. Hyggelig for folk i bygda når han sier det, vil jeg tro. Men hva med resten av nasjonens seere og lyttere?» skriver Borch.

Han lost seg spesielt provosere over en uttalelse Os gjorde til Aftenposten om at seerne «må bli vant til det. Da slipper jeg å inngå for mange komprimiss.»

«Fyren ser for ramme alvor ut til å mene at verden får se til å ta seg sammen for å tekkes ham – sånn at han skal slippe å måtte inngå kompromisser. Ideen om at han som formidlende journalist bør sørge for det stikk motsatte, ser overhodet ikke ut til å ha falt ham inn. Det virkelig tankevekkende er at NRK lar dette skje. Kanskje nye utlysninger bør ta det inn i teksten, for eksempel: 'Stillingen åpner uante muligheter for uhindret narsissistisk egotripp'», skriver NRK-veteranen ramsalt.

– Det er jo trist å høre at Christian Borch synes bruken av dialekt er en narsissistisk egotripp, for jeg har stor respekt for hans journalistiske karriere. Men han skal selvsagt få lov til å mene det, sier Lars Os i en kommentar til fagbladet Journalisten.

Raser mot klikk-tenkning

Borch tilbragte nærmere 40 år i NRK, etter at han kom inn gjennom et vikariat i utenriksredaksjonen i 1978. Han jobbet mye med utenrikspolitikk og jobbet med alt fra Treholt-saken til Gulf– og Irak-krigen.

Christian Borch fikk i 2004 prisen som beste sports- eller nyhetsanker under Gullruten. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal / NTB

Han er ikke nådig i karakteristikken av NRKs utvikling, spesielt de siste ti årene, da det ble et økende fokus på antall klikk på nrk.no.

«Å måle suksess i antall klikk er greit nok så lenge det gjelder å vise hvor salgbare man er på annonsemarkedet. Det er akkurat hva NRK er ment å ikke skulle være, men nå var altså redaksjonen i ferd med å la sin redaksjonelle profil bestemmes av markedskreftene. Vi hadde stille sklidd i retning av dette da vi begynte å snakke om seerundersøkelser for å finne ut hva folk ville se, og gjøre det til et mantra å satse på 'ungdommen'», skriver han.

«Sannheten var vel at NRK mer eller mindre bevisstløst hadde bukket under for en kommersiell trendtenkning og sklidd sidelengs inn i en hjernedød markedspsykose.»

Borch hevder også i boken at han ikke har sett noen fjernsynsnyheter etter at han sluttet i NRK.

«Spør meg ikke hvorfor. Det har bare blitt sånn.»