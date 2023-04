Tall fra Kreftregisteret viser at 962 personer fikk bukspyttkjertelkreft i Norge i 2021. 502 menn og 460 kvinner. Av de 962 døde 832 samme år.

Risikoen for bukspyttkjertelkreft øker med alderen, og det er sjeldent personer under 50 år får sykdommen, ifølge Kreftforeningen.

Et team av forskere fra Oslo universitetssykehus, Kreftregisteret og Universitetet i Oslo har studert 1,9 millioner individer mellom 16 og 75 år i Norge for å se nærmere på hvordan overvekt og fedme påvirker risikoen for å utvikle bukspyttkjertelkreft. Deltakerne ble fulgt i inntil 50 år.

– Veldig overrasket

Overlege og spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi ved Oslo universitetssykehus Usman Saeed er førsteforfatter av studien, som er publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Surgery .

I studien konkluderer forskerne med at høy kroppsmasseindeks (BMI) i ung alder kan øke risikoen for å utvikle kreft i bukspyttkjertelen betraktelig. Menn med høy BMI kan ha en økning i risiko på hele 52 prosent for å utvikle tidlig kreft i bukspyttkjertelen før fylte 50 år

Forskerne hevder også det er tegn på dårligere overlevelse ved bukspyttkjertelkreft hos de med overvekt og fedme sammenlignet med de med normalvekt.

– Det mest overraskende funnet er at menn ser ut til å ha så mye høyere risiko for å utvikle bukspyttkjertelkreft i tidligere alder, og at det ikke gjelder kvinner. I tillegg var vi veldig overrasket over forskjellen i antall som fikk operasjon ved høy BMI kontra normal BMI, sier Saeed til VG.

Færre overvektige blir operert

Ifølge studien skal 50 prosent av de med normalvekt ha fått operativ behandling for sin bukspyttkjertelkreft, mens kun 30 prosent av pasienter med fedme fikk samme hjelp.

Saeed mener det er vanskelig å si med sikkerhet hva som er årsaken til at personer med høy BMI i ung alder ser ut til å være mer utsatt.

– Vi vet at høy BMI bringer med seg flere endringer i kroppen, inkludert insulinresistens, kronisk betennelse og endringer i andre faktorer som kan være med på å utvikle kreft. Høy BMI i ung alder betyr betydelig lengre eksponering for disse faktorene gjennom livet, sier Saeed til VG.

En «verdensomspennende epidemi»

Majoriteten av norske voksne lider av enten overvekt eller fedme. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) er kun 23 prosent av norske menn i 40-årene normalvektige. For kvinner i samme aldersspenn er andelen 42 prosent.

Fedme kan forårsake en rekke livsstilssykdommer, og har av Verdens helseorganisasjon (WHO) blitt kategorisert som en verdensomspennende epidemi med store helsemessige konsekvenser. De siste årene har sammenhengen mellom fedme og kreft fått økt oppmerksomhet.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om kreftrisikoen som følger et høyt inntak av ultraprosessert mat og hva som er den største verstingen når man snakker om kosthold og risiko for kreft.

Forskning viser at overvekt og fedme er farligere for menn enn for kvinner. En mulig forklaring ligger i hvordan de to kjønnene til en viss grad lagrer fett på forskjellige steder på kroppen.

En studie publisert i Journal of Obesity i 2021, viser at menn har mer magefett enn kvinner. Det er vanligere at kvinner lagrer fett rundt hoftene, en fettlagring som ikke er like risikabel som det å lagre fett på magen.