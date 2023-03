– I går kveld sovnet vår elskede Elin til tonene av Eva Cassidy. Sykdommen eskalerte raskt i sluttfasen og kroppen hennes orket ikke mer, skriver Kjos' søster Ida Kjos på Instagram onsdag, melder Aftonbladet.

Videre skriver hun at søsteren var omringet av familie idet hun tok sine siste pust.

Kjos er kjent gjennom å poste om trening på Instagram.

I 2020 fant legene en over 20 centimeter stor svulst i den høyre lungen til Kjos. Det kom etter hvert til et punkt hvor legene i Sverige ikke kunne tilby mer behandling. Hun søkte også behandling i utlandet for å teste alternativ behandling.

Kjos' søster ber om at familien får fred i den tunge tiden.