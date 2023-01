– Jeg er klar til å vitne mot Wagner-gruppen og Prigozjin. Selvfølgelig er jeg det, sier Andrej Medvedev i et lengre videointervju med det russiske nettstedet Gulagu.net, som anses som troverdig.

Medvedev hevder i videoen at han var en kommandant, som ledet en tropp på mellom fem og ti menn i Wagner-gruppen, den paramilitære leiesoldat-gruppen ledet av Jevgenij Prigozjin, også omtalt som «Putins kokk». Han hevder i videoen at han selv har sett massedrap på soldater som nekter å følge ordre og at han er villig til å fortelle om hva han har sett.

Tidligere har der versert grafiske videoer av det som tilsynelatende skal være Wagner-soldater som blant annet avhører og senere dreper en avhopper med en slegge.

Han hevdet i et tidligere intervju med samme nettsted at han vervet seg til gruppen for en periode på fire måneder, men da kontrakten var fullført, ble den utvidet til først seks nye måneder, og deretter åtte. Han hevder at han ble kastet ned i et hull da han nektet å fortsette kontrakten, men klarte å rømme, takket være medlemmer av enheten hans.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

– Fryktet for egen sikkerhet

Han forklarer i videoen at han fryktet for egen sikkerhet, etter å ha gitt flere intervjuer og valgte derfor å rømme til Norge.

– Jeg måtte flykte av hensyn til sikkerhet, at de kom til å drepe meg, sier han i videoen, gjengitt av blant annet VG.

I det nyeste intervjuet med Gulagu, som er gjort etter at han kom over grensa, forteller han at han fikk hjelp av en kamerat i Murmansk til å komme seg til Nikel, cirka ti kilometer fra den norske grensa. Han hevder at han krysset Pasvikelva ved å løpe over isen.

– Jeg hørte hunder og så lys bak meg. Jeg hørte at de skjøt. Jeg så et lys foran meg og løp mot det, sier han. Medvedev sier han kom til et hus der han ba de i huset ringe politiet. Han begynte så å gå langs veien før han ble møtt av norsk politi.

Advokaten: Han er sliten, men vil prate

Fredag opplyste Finnmark politidistrikt at en russisk person var blitt pågrepet etter at han hadde tatt seg ulovlig over grensen fra Russland.

Stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma-Tellefsen, uttalte at mannen hadde oppsøkt privathus i grenseområdet og bedt om hjelp.

Medvedevs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier til VG at klienten er sliten etter flukten, men sitter på informasjon som kan få stor betydning for å dokumentere krigsforbrytelser.

– Det er klart at han også vil bli undersøkt både i forhold til om han snakker sant, og om han kan ha gjort noe som er ulovlig. Han mener selv klart at han ikke har gjort det – at han bare har utført ordre, og ikke har hatt noen kontakt med sivile i forbindelse med krigshandlingene, sier advokaten til VG.

Han bekrefter at Medvedev har søkt politisk asyl i Norge.

PST koblet på

Ifølge Medvedevs eget intervju med det russiske nettstedet, er han nå flyttet til Oslo. Ifølge NRK vil han trolig bli avhørt av norsk politi og PST.

– PST ble orientert om hendelsen kort tid etter at den fant sted, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

– Det vil være naturlig for PST å følge med på saken for å vurdere om den faller inn under våre oppgaver, sier Bernsen til NRK.