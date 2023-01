I et svar på meldingstjenesten Telegram svarer Prigotsjin på Aftenpostens spørsmål om hvor mange nordmenn som er innrullert i den private hærstyrken. Wagner-gruppen har tidligere vært til stede i Afrika og Syria, og er ifølge flere kilder aktive i Øst-Ukraina. Prigotsjin er en nær alliert av president Vladimir Putin.

– Vi har i dag 67 personer fra Norge, hvorav to har dobbelt statsborgerskap og en er statsborger av Norge og USA, kommenterer Prigotsjin til Aftenposten.

Han svarer videre at av de 67 er 52 klare til å returnere til Norge når krigen er over i Ukraina, og organisere et militærkupp her.

– De mener med rette at Norge historisk sett er vikingenes hjemland, og etter deres egen mening: «Norge er for vikinger. Homofile hører ikke hjemme her», skriver han.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de har sett nordmenn reise til Russland etter at krigen brøt ut i Ukraina, men sier at mange av dem allerede har vendt tilbake.

– Vi kan ikke utelukke at det er personer som har reist, men det kan ikke sammenlignes med det antallet som i sin tid reiste til Syria. Det er også høyst usikkert i hvilken grad de har deltatt i krigshandlinger. Tallet tror jeg ikke har rot i virkeligheten, sier Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.