Mannen som er hoppet av til Norge, er Andrej Medvedev, opplyser hans advokat Jens Bernhard Herstad til flere medier søndag. Den tidligere soldaten i den private hæren som kontrolleres av Putin-vennen Jevgenij Prigotsji, ble pågrepet av Forsvaret i Pasvikdalen natt til fredag.

– Han har det etter forholdene greit, sier Herstad til Dagbladet.

Advokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Oppsøkte privathus

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NTB at de er kjent med hendelsen.

– Vi følger saken for å se om det er noe som er relevant for våre oppgaver, opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Fredag opplyste Finnmark politidistrik t om at en russisk person var blitt pågrepet etter at han hadde tatt seg over grensen fra Russland.

Stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma-Tellefsen, uttalte at mannen hadde oppsøkt privathus i grenseområdet og bedt om hjelp.

Ba om hjelp

Medvedev skal siden 6. juli i fjor sommer ha vært under en fire måneder lang kontrakt i Wagner-gruppen, ifølge menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net. Da den utløp, forlot han den og har siden vært på rømmen.

Mannen skal ha tatt kontakt med menneskerettsorganisasjonen og bedt om hjelp til å komme unna Wagner-gruppen av frykt for represalier og potensielt bli drept av sine egne, noe som skal ha skjedd med flere som har nektet å slåss ved fronten i krigen mot Ukraina.