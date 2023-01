I siste episode av TV-serien «Hver gang vi møtes» forteller den folkekjære sangeren om forholdet til sine søsken, kjæreste og den trøblete starten på artistkarrieren.

– Det var helt svart. Jeg husker ingenting

– Jeg knakk fullstendig. Jeg husker at jeg gikk ut på scenen. Merkelig nok klarte jeg å slutte akkurat idet jeg skulle ut. Det var helt svart. Jeg husker ingenting. Jeg ble ferdig med mine 20 minutter alene på gitar, spydde og så kjørte jeg hjem helt ferdig.

Slik husker 32-åringen det da hun skulle varme opp for Sissel Kyrkjebø og nervene tok fullstendig overhånd.

Etter hvert har hun klart å gi delvis slipp på den selvkritiske holdningen til egne prestasjoner, men når hun står på scenen er det ingen som merker noe til dette.

– Vi har vært sammen ganske lenge

Mens andre artister har delt om sitt privatliv, har Ingebjørg Bratland holdt en lav profil. I «Hver gang vi møtes» åpner hun opp.

– Jeg pleier å si at jeg er ugift. Men jeg er i et forhold. Vi har vært sammen ganske lenge. En fyr som er veldig viktig for meg. Som jeg er veldig glad i. Som jeg har bodd med og delt livet med i flere år. Men jeg pleier ikke å snakke så mye om han, forteller hun i TV 2-programmet.

At hun ikke har snakket om det tidligere forklarer hun med at hun ikke ønsker at publikum eller media skal være med på alle sine opp- og nedturer. Likevel har oppmerksomheten til tider vært plagsom.

– Jeg slet veldig mye med rare brev og litt stalker-stemning, forteller hun.

Eldst i søskenflokk på fem



I den siste episoden blir TV-seerne bedre kjent med 32-åringens oppvekst og familie. Foreldrene drev Vinje Ambulanse i Telemark, og det var ofte travelt hjemme. Som storesøster i en søskenflokk på fem fikk hun tidlig en omsorgsrolle for sine yngre søsken.

Som artist har hun markert seg en rekke ganger i offentlige sammenhenger, blant annet i forbindelse med minnekonserten i Oslo Domkirke etter terrorangrepet i 2011, og under Kong Haralds 70-årsdag da hun fremført «Den fyrste songen» på Slottsplassen.

Hennes mest kjente sanger er «På avstand», «Fordi eg elskar deg», «Ljos», «Stjernene», «Vintersong», «Bror», «Jul i Svingen» og «Ingen som du».