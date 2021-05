Dette er årets «71 grader nord kjendis»-deltakere

Det er snart dags for «71 grader nord kjendis», og flere kjente fjes står klare for den kjente turen fra Lindesnes til Nordkapp.

Dette er årets deltakere:

Programleder Thomas Numme, artisten Tshawe Baqwa, programleder Petter Schjerven, freestylekjører Birk Ruud, komiker Rasmus Wold, bokser Cecilia Brækhus, artisten Silya Nymoen, youtuber Agnete (Agnetesh) Husebye, danser Mona Bernstsen, TV-personlighet Aurora Gude.

Trappeløp i karantene

Cecilia Brækhus forteller at hun er spent på opplevelsen hun har i vente.

– Jeg gleder meg veldig til å være ute i norsk natur. Det blir uvant å ikke vite hva neste dag bringer, siden jeg som idrettsutøver er vant til veldig strenge rutiner. Det å tenke som et team fremfor individuelt, blir også nytt for meg, sier bokseren.

Hun har forberedt seg til turen i karantene etter et opphold i USA, og har derfor ikke fått gått så mye på tur i skog og mark.

– Jeg har vært nødt til å holde meg innendørs den siste tiden, så oppladningen til innspilling har stort sett bestått i å løpe i trapper, sier Brækhus.

– Kommer til å få sjokk

Den tidligere «Senkveld»-programlederen Thomas Numme gleder seg, men tror det kommer til å bli en tøff og hard konkurranse.

– Jeg tror jeg kommer til å få litt sjokk , sier han til God kveld Norge.

Ifølge ham selv er han verken glad i høyder eller dykking. Derfor er han spent på hva slags oppgaver han har i vente.

– Jeg kommer nok til å få noen opplevelser jeg ikke søker til vanlig, men det er litt av poenget også. Jeg ønsker å utfordre meg selv, sier han videre.

Høye seertall

Vårens sesong av 71 grader nord - Norges tøffeste kjendis hadde meget høye seertall, med et snitt på nærmere 700.000 seere per episode. Dette gjør sesongen til en av de mest sette sesongene av TV-serien noensinne , ifølge Discovery.

– Vi har lagt bak oss nok en eventyrlig sesong med kjendisdeltakere som ga oss flere uforglemmelige TV-øyeblikk. Vi har stor tro på at denne gjengen skal lage minst like god TV og vi er veldig fornøyde med at et så fint knippe kjendiser skal være med på tur. I kjent 71 grader nord-stil vil de skubbes ut av komfortsonen og få bryne seg på ekstremøvelser i vårt langstrakte land, sier programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Magnus Vatn.

Disse har vunnet tidligere



Tidligere vinnere er Harald Martin Brattbakk, Pål Anders Ullevålseter, Didrik Solli-Tangen, Christer Basma, Olaf Tufte, Bjørn-Einar Romøren, Anders Jacobsen, Ole Martin Årst, Marthe Kristoffersen, Thomas Alsgaard, Jon Almaas og Henrik Elvestad.