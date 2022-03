– Selv om det sitter langt inne for russerne å gå til en slik rasering, vil de nok likevel ikke nøle hvis de ikke når frem med beleiringen. Selv om det vil føre til store sivile tap og ødeleggelser.

Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i et intervju med Aftenposten.

Diesen sikter til det han venter vil bli fase to av russernes fremrykking mot hovedstaden Kyiv. Dersom byen ikke faller før fase to, og de ukrainske forsvarerne klarer å stå imot og nedkjempe de russiske angriperne, tror Diesen at Putins soldater vil gå svært brutalt til verks for å innta byen. Det vil bety massiv bruk av artilleri, fly og raketter for å legge hele byen i grus.

– Da vil de nok likevel ikke nøle

Deretter vil de russiske generalene sende inn bakkestyrker for å knuse siste rest av motstand. Men hittil har ukrainerne overrasket gang på gang med sin forsvaresevne og forsvarsvilje, og påført den russiske krigsmaskinen betydelige tap.

– Den vanskeligste fasen blir å innta byen fra bakken hvis det blir nødvendig, det vil være både tapskrevende og tidkrevende. Det er tydelig at ukrainerne skal selge seg så dyrt som mulig. Og det påvirker nok de russiske vurderingene. De ser at de ukrainske styrkene har vilje til å kjempe og gjøre motstand, sier Diesen. Han tror russerne håper at en langvarig beleiring vil tvinge innbyggerne til å overgi seg.

– De kan eliminerer det historiske minnet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba lørdag Frankrike, Tyskland og Israel om hjelp til å finne den bortførte ordføreren i Melitopol. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB Foto: NTB

På en pressekonferanse i Kyiv lørdag sa Zelenskyj at russerne kan teppebombe og okkupere Kyiv, men «bare hvis de dreper oss alle».

– Hvis det er deres mål, så kom igjen. Hvis de teppebomber Kyiv og eliminerer det historiske minnet om hele regionen, historien til Kyiv-Rus, Europas historie, da kan de komme inn i Kyiv. Men da blir det uten oss her i dette landet. Selv om de kommer med en million russere hit, kan de ikke okkupere Ukraina, sa Volodomyr Zelenskyj.

Med uttrykket «Kyiv-Rus» siktet den ukrainske presidenten til Kievriket fra tusen år tilbake. Dette riket ble grunnlagt av vikinger under navnet Gardarike, og hadde Kyiv som sentrum. Dette var også opprinnelsen til Russland hvor Kyiv ble Russlands første hovedstad.

– Vil gi russerne store tap

General Sverre Diesen mener Putin nå har en klar strategi for å erobre Kyiv. Skulle denne strategien slå til, vil det bety titusenvis av døde, og en by, som regnes som en av Europas vakreste, vil trolig ikke være til å kjenne igjen når våpnene stilner.

– Men det vil de antagelig vente så lenge som mulig. Det er en meget vanskelig og tidkrevende operasjon som vil gi russerne store tap . En slik situasjon vil gagne forsvar fremfor angrep, og sånn sett være mest gunstig for ukrainerne, sier Diesen til TV 2.

Det som Putin trodde ville bli en enkel seier, har i stedet utviklet seg til å bli et mareritt for de russiske styrkene. Derfor kan det være en hevntørstig, frustrert og ydmyket president som nå skal utøse sin siste vrede over alt og alle i det store slaget om Kyiv.

– En tapt krig

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og Russlands president Vladimir Putin spilelr hver sin nøkkelrolle i forsøket på å knuse den ukrainske forsvarsevnen. Foto: Mikhail Klimentjev, Sputnik, Kreml pool via AP / NTB Foto: NTB

– Russerne har på mange måter tapt krigen så langt. De har hatt så liten militær fremgang at det politisk nærmest fremstår som en tapt krig. De har også tapt økonomisk som følge av sanksjoner som vil ha store konsekvenser for Russland. Men nettopp fordi de får mindre og mindre å tape fordi de allerede har hatt en veldig stor kostnad, tror jeg dessverre vi må regne med at krigføringen blir mer brutal, advarer Norges tidligere forsvarssjef.

Spørsmålet er om det er noen i Putins nærmeste krets som kan overbevise ham om å trekke styrkene tilbake og slutte fred med Russlands nærmeste nabo. Det har ennå ikke skjedd.

Lørdag forsøkte Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz å snakke Putin til fornuft i en 75 minutter lang telefonsamtale. Det endte med fiasko.

Putins tirade mot Ukraina



Den russiske presidenten skal ifølge flere nyhetsbyrå ha vært svært sint og hevdet at Ukraina brøt den humanitære folkeretten, henrettet dissidenter, brukte sivile som menneskelige skjold, plasserte tunge våpen ved sykehus, og hindret evakuering av sivile med fullt overlegg.

Ingen av disse påstandene er dokumentert. Samtidig anklages Russland for massive løgnkampanjer, noe som ble heftig debattert i FNs sikkerhetsråd. Internt i Russland har Putin kneblet så å si all fri presse, utenlandske korrespondenter har trukket seg ut og sosiale medier er sensurert eller stengt.

Tilbake sitter Putins propagandamaskin som forteller at russiske soldater gjennomfører en fredsbevarende, militær operasjon mot nazister i nabolandet.