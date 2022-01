Det er trolig en utbredt oppfatning at man kan ta det med ro, senke guarden og tenke at man er mer eller mindre immun mot coronavirus etter å ha blitt smittet og har gjennomgått sykdommen med ulike grader av symptomer.

Det er også blitt formidlet at personer som gjennomgår en infeksjon blir mer herdet og resistente mot covid-19, og at det dermed kan være «en fordel» å bli smittet.

Dette er også noe av grunnen til at norske helsemyndigheter nå har valgt en helt ny strategi i møte med coronaviruset. Nå er ikke lenger målet å slå ned på smitten, men å begrense at for mange nordmenn blir syke samtidig.

– Risikoen for å smitte andre er betydelig redusert, men den er der

Årsaken er de mange vitenskapelige undersøkelsene fra flere land om at omikron gir et vesentlig lettere sykdomsbilde enn for eksempel delta-varianten, og at antall sykehusinnleggelser er forsvinnende lavt for omikron-smittede sammenlignet med andre varianter.

Men selv om du vil få styrket immuniteten etter infeksjon, er det fortsatt en viss sannsynlighet for at du kan bli smittet igjen like etterpå og dermed gi viruset videre til andre, advarer professor i immunologi ved Københavns Universitet, Jan Pravsgaard Christensen.

– Risikoen for å smitte andre er betydelig redusert, men den er der. Derfor synes jeg det er på sin plass at du tar en hurtigtest selv om du nettopp har blitt smittet , oppfordrer professoren i et intervju med dansk TV2.

Virusekspert advarer: Kan havne i isolasjon uten grunn

Uttalelsen er i strid med anbefalingene fra den danske Sundhedsstyrelsen, som mener at smittede ikke trenger hverken PCR eller hurtigtest inntil 12 uker etter at de har testet positiv på coronavirus. Årsaken er at du kan teste positivt, selv om du er frisk og ikke lenger smitter.

Professor i eksperimentell virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, er enig i at det er en potensiell risiko for at man kan bli smittet kort tid etter smitte og videreføre smitten til andre. Men han vurderer likevel risikoen for å være minimal.

– Det styrkede immunforsvaret vil bekjempe viruset i kroppen så raskt at det ikke rekker å formere seg nevneverdig. Jeg vil ikke si at det ikke er mulig at det kan forplantes, men min vurdering er at det vil skje ganske sjelden, sier Allan Randrup Thomsen til dansk TV2.

Han mener at testing kort tid etter infeksjon kan være upålitelig, og at man derfor kan havne i isolasjon uten grunn.

Nakstad: – I verste fall kan en bli like syk seinere fordi viruset har endret seg

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK, svarer 45 prosent av de spurte at de ikke er redd for å bli smittet av corona, mens bare syv prosent oppgir at de er svært redde.

– Det er naturlig at frykten for smitte minker når vi har en mindre farlig virusvariant. Det er likevel flere nyanser i risikobildet som gjør at vi ikke anbefaler folk å aktivt gå inn for å bli smitta. I beste fall får de fleste en styrket immunitet som varer lenge, men i verste fall kan en bli like syk seinere fordi viruset har endret seg, skriver Espen Nakstad i en e-post til NRK.

Han minner også om senvirkningene av sykdommen, såkalt long-covid.

– Det er uvisst hvor mange som får langtidseffekter etter omikronsmitte, påpeker Nakstad.

Flere nordmenn blir smittet på nytt av omikron



I Norge har helsemyndigheten registrert en kraftig vekst i antallet personer som blir coronasmittet for andre gang etter at omikron ble oppdaget og er blitt den dominerende varianten.

I første uke av 2022 var det 30 ganger flere som ble reinfisert enn uken før omikronvarianten først ble oppdaget i Norge, skriver Aftenposten med henvisning til FHIs ukerapport.

Totalt gjennom pandemien har 3756 personer blitt smittet dobbelt. 38 prosent av tilfellene har skjedd i løpet av de siste fem ukene opp til og med uke én i 2022.

Den økende smitten har resultert i en voldsom økning i antallet som smittes på nytt. En av årsakene er trolig at omikronvarianten i større grad enn tidligere varianter omgår immunitet.

«Tilgjengelig forskning på immunologisk hukommelse etter SARS-CoV-2-infeksjoner, og erfaringer fra både SARS-CoV-2 og andre coronavirus, indikerer at risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2 er ekstremt liten de første tre månedene etter gjennomgått infeksjon», skriver FHI. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Norsk ekspert: – Immuniteten vil vare lenge. Minst ett år

Immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener det er svært lite sannsynlig at du kan bli smittet av omikron flere ganger.

– Det er mulig. Men smittes du av omikron, vil du trolig etterpå ha høy immunitet mot omikron. Altså antistoffer mot omikron, som vil hindre ny infeksjon med omikron. Det er ingen grunn til å tro noe annet. Viruset møter da et immunforsvar som er forberedt på akkurat omikron. Den immuniteten vil vare lenge. Minst ett år, sier Spurkland til Aftenposten.

Ifølge Folkehelseinstituttet er reinfeksjon med SARS-CoV-2 sjelden, og de få som får infeksjon andre gang får som regel ingen symptom eller et mye mildere sykdomsforløp.

FHI: Sjelden med reinfeksjon de første 12 måneder

«Tilgjengelig forskning på immunologisk hukommelse etter SARS-CoV-2-infeksjoner, og erfaringer fra både SARS-CoV-2 og andre coronavirus, indikerer at risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2 er ekstremt liten de første tre månedene etter gjennomgått infeksjon. Etter tre måneder kan reinfeksjon forekomme, selv om det fortsatt er sjelden de første 12 måneder. Ved reinfeksjon vil det som regel være et mye mildere eller asymptomatisk forløp, og smitteførende fase være kortere , skriver FHI.

Flere internasjonale studier har beskrevet at de fleste pasientene har påvisbare antistoffer mot SARS-CoV-2 noen uker etter gjennomgått infeksjon, som vedvarer over en lengre tid.