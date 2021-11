I går gikk assisterende helsedirektør Espen Nakstad ut og signaliserte at fokuset på håndhygiene var overdrevet i forhold til den praktiske nytten og den beskyttende effekten det har.

– Det har nok vært for mye håndsprit og håndvask, Det er unødvendig å vaske hendene 16 ganger om dagen slik elevene ble lært opp til ved mange skoler våren 2020. For covid-smitten har håndvask veldig liten effekt, med mindre man hoster rett i hendene og er i direkte berøring med en annen rett etterpå , sa Nakstad til VG.

– Vi må ikke svekke dette tiltaket

Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, fastholder at god håndhygiene fortsatt er et av flere viktige tiltak for å begrense smitteoverføring.

– Håndhygiene er et viktig grunnleggende smitteverntiltak. Vi må ikke svekke dette tiltaket, selv om dette tiltaket har en mindre effekt enn andre tiltak, når det gjelder covid-19, skriver Bukholm i en epost til ABC Nyheter.

– God håndhygiene er et viktig grunnleggende tiltak

Han viser til at FHIs smittevernråd er, og har vært, tydelige hele tiden når det gjelder hva som er viktige tiltak mot covid-19. Han mener det derfor ikke er grunn til forvirring om dette.

– Men god håndhygiene er også et viktig grunnleggende tiltak og kommer ikke i konflikt med de andre tiltakene. Dessuten vil god håndhygiene ha en viktig effekt overfor andre infeksjoner som sprer seg i samfunnet nå, poengterer Bukholm.

– Overføres primært via luftveiene



Han er samtidig tydelig på, i likhet med Nakstad, at Covid-19 først og fremst spres via luftveiene, og ikke gjennom berøring.

– Det er også viktig å tydeliggjøre at coronavirus smitter primært gjennom luftveiene, og at vi er avhengig av en rekke andre tiltak for å få kontroll med pandemien. Dette har vært kommunisert hele tiden, og det har ikke vært tvil om det, mener FHI-direktøren.

Avviser faglig strid



Han gjentar de mest effektive tiltakene for å begrense overføring av smitte.

– De viktige tiltakene er vaksinering, hold deg hjemme når du er syk, isolasjon ved påvist covid-19, hold avstand og bruk av munnbind der det høyt smittetrykk, oppfordrer Geir Bukholm.

– Er det faglig uenighet mellom helsedirektoratet og FHI med tanke på håndvask?

– Jeg har ikke kjennskap til at det er faglig uenighet mellom Helsedirektoratet og FHI på dette feltet, svarer FHI-direktøren.