I et intervju med VG sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad rett ut at mange nordmenn har vasket eller desinfisert seg for mye, og at det ikke er bra for huden eller smittevernet.

– For covid-smitten har håndvask veldig liten effekt, med mindre man hoster rett i hendene og er i direkte berøring med en annen rett etterpå, sier Nakstad.

Det står i kontrast til budskapet fra blant andre tidligere statsminister Erna Solberg og tidligere helseminister Bent Høie, som begge har ivret for at nordmenn må vaske hendene ofte for å unngå smittespredning.

FHI: «Håndhygiene forebygger kontaktsmitte»

To uker før Norge ble gjenåpnet 25. september vektla Høie betydningen av håndvask da nordmenn igjen skulle gå over til en mer normal hverdag.

– Det vil uansett om en er vaksinert eller ei, være klokt å holde seg hjemme med sykdom og fortsette med god håndhygiene, sa Høie til NTB.

På Folkehelsinstituttets hjemmesider står det fortsatt oppført anbefaling om god håndhygiene for å unngå smitte.

«Håndhygiene forebygger kontaktsmitte. Kontaktsmitte kan foregå både via direkte kontakt med en smittsom person, som klemming og håndhilsning, eller indirekte ved at dråper med smittsomt virus overføres fra luftveiene til overflater som blir forurenset og videre via hendene til slimhinner i nese, munn og øyne ved berøring. Korrekt utført håndhygiene vil redusere både direkte og indirekte kontaktsmitte».

– Unødvendig å vaske hendene 16 ganger om dagen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad toner imidlertid ned behovet for god håndhygiene. Han mener det er tilfredsstillende å vaske hendene når du kommer hjem og før du spiser.

– Det har nok vært for mye håndsprit og håndvask, ikke minst i skolen. Det er unødvendig å vaske hendene 16 ganger om dagen slik elevene ble lært opp til ved mange skoler våren 2020, sier Nakstad til VG.

Han viser til at det lenge har vært kjent at kun et fåtall smittes av covid-19 via hender eller berøring av overflater, og at dette har vært kommunisert helt siden høsten 2020. Han mener de viktigste tiltakene for å begrense smitten er å vaksinere seg med den tredje dosen, bruke munnbind, holde seg hjemme når man føler seg syk og teste seg ved symptomer.

FHI: Innåndingssmitte på kort avstand er den viktigste smittemåten

Ifølge FHI smitter SARS-CoV-2 fortrinnsvis ved nær kontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene:

«Nyere kunnskap tilsier at innåndingssmitte på kort avstand er den viktigste smittemåten»

Om risikoen for kontaksmitte, heter det:

«Selv om kontaktsmitte er sannsynliggjort i en del tilfeller, er det fortsatt uavklart hvor viktig denne smitteveien er for SARS-CoV-2».