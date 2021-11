I snart to år har nordmenn fått beskjed fra helsemyndighetene uendelig ganger om at vi skal holde hendene rene.

Nå mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad at vi har fokusert for mye på håndhygiene, og at det er unødvendig å vaske hendene mange ganger om dagen.

Han mener det holder å vaske hendene når man kommer hjem og før måltider.

– For covid-smitten har håndvask veldig liten effekt, med mindre man hoster rett i hendene og er i direkte berøring med en annen rett etterpå, sier Nakstad til VG.

Og:

– Det har nok vært for mye håndsprit og håndvask, ikke minst i skolen. Det er unødvendig å vaske hendene 16 ganger om dagen slik elevene ble lært opp til ved mange skoler våren 2020.

Blant det første Solberg nevnte under gjenåpningen

Folkehelseinstituttet holder likevel rådene om håndhygiene høyt.

Da statsminister Erna Solberg gjenåpnet landet i september var rådet om håndhygiene det første hun nevnte blant de vi fortsatt måtte forholde oss til.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sa Solberg 24. september.

– En enkel og grei måte å hindre smitte

Til tross for uttalensene til Nakstad om håndvask, vil ikke helseminister Ingvild Kjerkol endre noen råd.

– Gjennom hele pandemien har Helsedirektoratet, FHI og Helse- og omsorgsdepartementet rådet folk til å vaske hendene godt og grundig. Det gjør vi fortsatt, sier Kjerkol til ABC Nyheter.

– Hva er denne regjeringens råd til befolkningen om håndhygiene?

– Vi vet at coronaviruset sprer seg lettest via små og store dråper i luften, men at det også kan smitte gjennom direkte kontakt. Å vaske hendene er en enkel og grei måte å hindre smitte av coronavirus og andre typer virus og bakterier, og beskytte hverandre og helsetjenesten, svarer helseministeren.