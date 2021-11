Regjeringen strammer inn: – Dropp håndtrykket

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen ikke vil innføre nye nasjonale tiltak nå, men sier dette kan være rett rundt hjørnet dersom folk ikke følger anbefalingen om å holde seg hjemme dersom de er syke.

– Ganske mange av oss følger ikke rådet om å holde seg hjemme, og bare må ta den turen på jobb, eller må ta den turen på skolen, selv om halsen er vond og hodet verker. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og stadig større press på helsetjenesten, sier Kjerkol.

– Det kan innen kort tid føre til strengere nasjonale tiltak, men jeg håper vi slipper det. Så min klare oppfordring er: Hold deg hjemme, sier Kjerkol.

Hun kommer også med en oppfordring om at folk dropper håndtrykket og går tilbake til smittefri hilsing.

– Mange av oss har begynt å håndhilse igjen etter å ha brukt albue, hånd til hjertet, nikk og smil i halvannet år. Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket, sier helseministeren.

Negativ test gir gyldig coronasertifikat

På pressekonferansen kunngjorde regjeringen også hvordan koronapass skal tas i bruk innenlands. Dette er ikke et nasjonalt tiltak, men et tiltak som kan innføres i kommuner og områder med mye smitte.

Sertifikatet gjelder kun fullvaksinerte, de som har gjennomgått infeksjon og de som har testet negativt de siste 48 timene. Forskriften om koronasertifikatet trer i kraft allerede fredag.

Forutsetningen for at kommuner kan begynne å bruke sertifikatet, er at de har fattet vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke coronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat, påpeker Kjerkol.

Helsedirektoratet vil lage en veiledning til kommunene om hvordan de kan og bør regulere bruk av koronasertifikat.

Skjerper grensekontrollen

På pressekonferansen kunngjorde regjeringen både lettelser og skjerpelser i innreiserestriksjonene.

Alle kan nå reise inn til Norge på samme måte som før pandemien, men nå må alle registrere seg i et innreiseregistreringssystem. Alle innreisende får plikt til å fremvise bekreftelse på det og eventuelt coronasertifikat til politiet ved kontroll.

Samtidig gjeninnføres kravet om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinerte, eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder.

– Det er fortsatt grunnlag for å bortvise utlendinger som ikke overholder kravene, og også nordmenn kan bøtelegges eller anmeldes dersom de ikke oppfyller kravene, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Sterk vaksine-oppfordring

Regjeringen understreket igjen under fredagens pressekonferanse at vaksinering er det viktigste tiltaket mot smittespredning.

Nå vil de ha fart i vaksineringen med oppfriskningsdose til alle over 65 år. Dette vil de ha klart før jul.

– Vaksinene gir god beskyttelse mot smitte og sykdom, men effekten avtar over tid. Det gjelder spesielt de eldste. Derfor er det veldig viktig at de får den tredje dosen så fort som mulig, sier Kjerkol.

Hun sier mange av dem som er innlagt på sykehus nå, er eldre personer som ble vaksinert på senvinteren.

Hun ber også kommunene om å sørge for at 16-åringene og 17-åringene nå får sin andre vaksinedose.