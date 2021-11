Justisministeren vil ikke be folk unngå Europa-ferier

Europa regnes nå som episenteret for koronasmitte.

– Bør folk dra på ferie i Europa slik smittesituasjonen er nå? spurte NTB på fredagens coronapressekonferanse.

– Vi innfører nå strengere tiltak ved grensen for å få bedre kontroll på hvem som reiser inn og ut, og at folk følger de reglene som kommer til å gjelde for testing, karantene og innreise. Det betyr samtidig at vi kan lette litt på hvilke land man kan reise inn fra, og gå tilbake til de vanlige reglene som gjelder i utlendingsloven, svarte Mehl.

– Men vi er helt avhengige av at folk tar ansvar for seg selv og de som de reiser sammen med, og følger rådene. De må også være oppmerksomme på at de kan bli kontrollert av politiet. Konsekvensene av å ikke følge råd kan bli bortvisning, eller, for nordmenn, anmeldelse og bøtelegging. Så dette er jo alvorlig, la hun til.