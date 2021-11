FHI undersøker hopp i coronadødsfall

Det er ikke bare onsdagens tall som var høyt. Snittet for de siste sju dagene er på et nivå sammenlignbart med april 2020 og januar 2021.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI beskriver tallene som at de gjør et lite hopp etter å ha ligget stabilt lenge.

– Dette er tall vi må analysere nærmere, og se hva det egentlig betyr. Vi gjør kobling mot dødsårsaksregisteret en gang i uka, slik at det oftest er en topp i registrerte tilfeller i oversiktene våre midt i uka , forklarer hun til VG.

Det innebærer at de 43 dødsfallene ikke alle skjedde onsdag, men skyldes et etterslep i registreringen. Det betyr at dødsfallene etter hvert vil fordele seg utover flere dager.

– Vi ser at det er en økning i antall registrerte covid-19 dødsfall de siste to ukene. Den største økningen er i dødsfall på sykehjem. Vi ser hvert år økt dødelighet på grunn av luftveisinfeksjoner i høst og vinterhalvåret, og dette sammenfaller med at det er en økning i luftveisinfeksjoner høst og vinter, sier Vold.