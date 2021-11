Smitten herjer i Europa – går mot «fryktelig jul»

Til tross for at vaksiner mot covid-19 har vært tilgjengelig i snart ett år, har store deler av befolkningen i mange EU-land valgt å ikke ta sprøytestikket. Eksperter beskriver vaksiner som eneste vei ut av krisen.

Nå stiger smitten i mange land i Europa. I Tyskland, som klarte seg ganske bra gjennom den første fasen av pandemien, er spredningen nå urovekkende høy. Situasjonen på sykehusene er dyster, ifølge Lothar Wieler, leder for det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI).

– Vi har aldri vært så urolige som nå, sa han på et nettseminar denne uken. Han beskriver hvordan slagpasienter og andre svært syke mennesker må vente to timer på en intensivplass. Avdelingene er fulle – fortrinnsvis av uvaksinerte covid-pasienter.

– En nødssituasjon

– Landet vårt er nå rammet av en nødssituasjon. Den som ikke innser det, begår en svært stor feil, sa Wieler.

Torsdag noterte tyske smittevernmyndigheter rekordhøye 65.000 smittetilfeller på ett døgn. Dagen i forveien var antallet 52.000. Det kan anslås at rundt 400 av disse vil dø, ifølge Wielers prognose.

Tar man mørketall med i betraktning, kan det dreie seg om dobbelt eller tre ganger så mange. Det innebærer at Tyskland om noen uker kan få over tusen coronarelaterte dødsfall hver dag.

– Det er for sent å gjøre noe. Disse menneskene er allerede smittet. Det er som om vann har rent ut av en bøtte – man kan ikke helle det tilbake igjen, sier smittevernsjefen til den østerrikske avisen Die Welt Värre.

Et tegn på hvor alvorlig situasjonen har blitt, var da et sykehus i byen Freising i Bayern nylig sendte en covid-pasient til Italia. Sykehuset hadde ikke plass, og det lyktes heller ikke å finne andre behandlingssteder innen landets grenser.

– Østerrike stenger ned

I nabolandet Østerrike er situasjonen enda verre. Regjeringen innførte for en knap uke siden nedstengning for uvaksinerte, og fra kommende mandag av blir det full nasjonal nedstengning i ti dager for å bremse smitten.

Østerrike blir dermed det første landet i Europa som iverksetter en ny periode med full nedstengning.

Myndighetene planlegger også å innføre obligatorisk vaksinering innen 1. februar. Vaksinasjonsgraden er blant de laveste i Vest-Europa. «Pinlig lav», slik statsminister Alexander Schallenberg uttrykte det.

Som første land i Europa varsler Østerrike en ny periode med nedstengning. Bildet viser folk med og uten munnbind utenfor Stefans-katedralen i Wien. Foto: Michael Gruber / AP

– Døde legges i sykehuskorridor

Torsdag ble det for første gang innrapportert over 15.000 smittetilfeller i Østerrike – et land med knapt 9 millioner innbyggere. Fra helsevesenet kommer det beretninger om svært alvorlige utfordringer. Blant annet fra et overfylt sykehus i den hardt rammede delstaten Oberösterreich.

– Vi må plassere de døde i korridorene, sier en ansatt til nyhetsbyrået APA.

Hun forteller at de ansatte er under enormt psykisk press, som blir verre i takt med at stadig flere dør.

– Ingen på utsiden kan forestille seg hva det innebærer, sier hun.

Forrige uke sto Europa for mer enn halvparten av det ukentlige gjennomsnittet for smittetallene i Verden. Om lag halvparten av dødsfallene ble registrert her, ifølge Sky News , som siterer Reuters.

Demonstrasjoner i Frankrike

Utviklingen i Østerrike har skapt uro i Frankrike, der flere hundre mennesker demonstrerte utenfor den østerrikske ambassaden torsdag, melder Sky News.

President Emmanuel Macron har sagt at det ikke vil bli nedstengning for uvaksinerte personer. Foto: Yoan Valat / AP / NTB Foto: NTB

President Emmanuel Macron har sagt at det ikke vil bli nedstengning for uvaksinerte personer, og han viser til at coronasertifikatet har fungert for å begrense smitten. I Frankrike kreves det dokumentasjon på at man er vaksinert eller en negativ coronatest for å kunne gå på restauranter, kafeer, kino, så vel som å reise med langdistansetog.

I mange østeuropeiske land, som Romania og Bulgaria, har situasjonen utviklet seg katastrofalt allerede i flere uker. Det skyldes i stor del at få har latt seg vaksinere. I Ungarn blir en tredje vaksinedose nå påbudt for helsearbeidere, og befolkningen må igjen gå med munnbind de fleste offentlige steder innendørs.

Bedre i Sør-Europa

I søreuropeiske land, som ble hardest rammet i pandemiens første fase, ser det imidlertid lysere ut.

Italia, som har nesten 60 millioner innbyggere, rapporterte onsdag om drøyt 10.000 nye smittede for første gang siden mai. Spredningen går altså opp, men smitten holder forholdsvis lavt nivå.

Helsemyndighetene har forklart den gunstige posisjonen med at vaksineandelen er blant de høyeste i EU. Det ga i sin tur mulighet til å innføre coronasertifikat tidligere i år. Attesten viser om en person er vaksinert, er tidligere smittet eller kan framvise negativ test. Sertifikatet kreves ikke bare for å få tilgang til en rekke arrangementer, men er også benyttet i arbeidslivet.

Hellas har også innført restriksjoner for uvaksinerte etter at smittetallene har økt. De nektes nå tilgang til kinoer, museer og treningssentre.

Coronapass

Den tyske RKI-sjefen Wielers budskap til alle uvaksinerte, er tydelig: Gå og gjør det!

Han vil at vaksinasjonstakten skal økes ved å gi apotek mulighet til å sette vaksinen.

– Vi er i en nødssituasjon. Enhver som vet hvordan man setter en sprøyte, må bidra nå. Ellers får vi ikke grep om denne krisen, sier han.

Den såkalte fjerde bølgen av covid-19 opptrer annerledes enn i tidligere faser. Flere av landene som hadde mest smitte tidlig i pandemien, har i dag forholdsvis lav spredning, mens land som Tyskland – som tidligere hadde forholdsvis få dødsfall – nå er blant de verst rammede.

I tyskspråklige Europa er det innført konseptet 3G «geimpft, genesen, gentestet», som betyr vaksinert, tilfrisknet, testet, og 2G (vaksinert eller tilfrisknet), i ulike sammenhenger.

Østerrike skjerpet forrige uke reglene fra 3G til 2G, og tillater ikke lenger at uvaksinerte går på restaurant eller til frisøren kun basert på negativ coronatest. I Tyskland er 2G-reglene innført i flere delstater, og diskusjonen pågår om konseptet skal utvides til hele landet.