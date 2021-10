– Han var godt likt av mange, og en som visste hva hardt arbeid er. Mine tanker går til familien og nære, sier tidligere programleder av «Farmen», Gaute Grøtta Grav til Se og Hør.

Tommy Rodahl vokste opp i Lier utenfor Drammen, men bodde halve livet på Frøya.

Da han vant førstepremien i sesong 11 av «Farmen», brukte han deler av premien, en splitter ny bil, til å finansiere hytta, som han også vant, og senere fikk omregulert til fast bolig på Frøya i Trøndelag.

– Jeg husker ingenting

– Det er som et eneste stort vakuum. Jeg var så konsentrert mens det sto på. Det var et voldsomt trøkk med fokus på å vinne, men i det øyeblikket jeg vant, var alt dødt. Jeg husker ingenting, fortalte Rodahl til VG Nett etter at seieren var et faktum i 2011.

Da han ble kjent for det norske folk, presenterte han seg som selvstendig næringsdrivende. Det inkluderte en livsstil hvor han kombinerte yrker som bonde, postbestyrer og forfatter. Han var ifølge eget utsagn også Norges eneste kirketjener og barkeeper.

På 1990-tallet drev han og familien et fiskerimottak og en landhandel på Frøya. Han har også skrevet to barnebøker.

– Jeg var så tøff i trynet

– I bunn og grunn var han bare en snill og god mann som gjorde så godt han kunne for alle, forteller datteren Melodie Rodahl. (Skjermdump fra YouTube)

– Jeg så på forrige sesong av «Farmen» og sa til barna mine «Det der må vel gå an å få til». De sa «enten tier du stille, eller så søker du». Dermed ble jeg jo nødt til å søke. Jeg var så tøff i trynet, men jeg måtte stå for det jeg hadde sagt, fortalte Rodahl til TV 2 i 2011.

Han hadde i utgangspunktet ingen ambisjoner om å vinne, men gjorde det utelukkende som et personlig eksperiment for å utfordre seg selv og sine evner i møte med 14 ukjente mennesker.

«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»

Allerede i 2002 stiftet han bekjentskap med TV-mediet da han og familien deltok i en av episodene i den populære NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu.»

Datteren Melodie Rodahl bekrefter tapet av faren overfor flere medier.

– Han var en veldig snill mann. Problemet var at han var syk, og så syk at han ikke forsto selv at han var syk. Men i bunn og grunn var han bare en snill og god mann som gjorde så godt han kunne for alle , forteller hun til Dagbladet.

– Han var en fantastisk verdig vinner

Gaute Grøtta Grav husker Tommy Rodahl som snill, arbeidsom og en du kunne stole på.

– Han var rett og slett en favoritt til å vinne fra første dag. Han var komplett. Han kunne dyr, flink med håndverk og sto opp om morgenen. Han var en fantastisk verdig vinner, oppsummerer Grøtta Grav til VG.

Tommy Rodahl etterlater seg to barn.