Dette er årets «Farmen kjendis»-deltakere

Året er 1922, det er fire år siden første verdenskrig og freden har senket seg over Europa. Gården i Aremark kommune står klar for tolv nye forpaktere, som alle har lyst til å bli den neste vinneren av «Farmen kjendis».

Dette er deltakerne:

Øyunn Krogh (25), influenser, vinner av Sommerhytta 2020.

Ingrid Simensen (27), programleder i NRK P13.

Shabana Rehman (44), spaltist og sceneartist.

Kjersti Elisabet Grini (50), tidligere håndballspiller.

Dorthe Skappel (58), programleder for «God Kveld Norge».

Adam Ezzari (22), artist.

Niklas Baarli (32), programleder for «God Kveld Norge».

Heine Totland (50) artist.

Vebjørn Selbekk (52), sjefredaktør i «Dagen».

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (55), tidligere fotballspiller.

Isak Dreyer (26), fisker og vinner av «Norges tøffeste».

Sophie Elise Isachsen (26), influenser.

– Overrasket hvis jeg går på en smell

For ikke lenge siden vant Isak Dreyer «Norges tøffeste», et TV-program hvor et knippe yngre deltakere konkurrerer i fysiske konkurranser samtidig som de lever under tøffe, begrensende forhold.

Isak Dreyer (26), fisker og vinner av «Norges tøffeste». Foto: Foto: Espen Solli / TV 2

Siden har den 26 år gamle fiskeren fra Bodø gjestet Lindmo, i tillegg til å få stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Nå er han klar for «Farmen kjendis», hvor han har stor tro på å få bruk for egne ferdigheter.

– Jeg blir overrasket hvis jeg går på en smell på gården, sier Dreyer til VG.

– Kan oppleves som en diva, brå og brutal

«God kveld Norge»-programleder Dorthe Skappel (58) har også fått på seg arbeidsklærne og er klar for å ta i et tak.

Programlederen ble spurt om å delta på «Farmen kjendis» i andre sesong, men dette ble aldri noe av.

Nå skal coronapandemien ha gjort at Skappel valgte å bli med.

– Vanligvis drar jeg ut på hytta på Koster i slutten av mai og blir der til slutten av sommeren, men nå får jeg ikke muligheten til det heller – og da tenkte jeg at situasjonen er litt annerledes. Så i år sa jeg ubetinget ja, forklarer hun til Dagbladet.

Skappel håper TV-seerne vil få se et annerledes bilde av hvem hun egentlig er under oppholdet på Farmen-gården.

– Jeg kan oppleves som en diva, brå og brutal. Men jeg er ikke veldig urimelig av meg, sier hun.

– Har ikke konkurranseinstinkt

Enda en som er godt vant med rampelyset, tidligere blogger og influenser Sofie Elise Isachsen, er også klar for å innta TV-skjermene.

– Jeg har jo ikke konkurranseinstinkt. Jeg har aldri pushet meg selv på den måten før. Må jeg i tautrekking, er det nok bare å si farvel, sier Sofie Elise Isachsen. Foto: Foto: Espen Solli / TV 2

Til VG forteller Isachsen at hun gleder seg til å vise andre sider av seg selv. Bloggeren poengterer at hun er mindre jålete enn folk tror, er ikke redd for å ta i et tak og jobbe, og elsker lukten av gård.

Hennes store fokus er ikke å vinne konkurransen, men hun vil gjøre alt for å bli på gården så lenge som mulig. Det skal hun greie uten konkurranseinstinkt.

– Jeg har jo ikke konkurranseinstinkt. Jeg har aldri pushet meg selv på den måten før. Må jeg i tautrekking, er det nok bare å si farvel, sier Isachsen.