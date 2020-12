Det er i boken «Kongen forteller», ført i pennen av Harald Stanghelle, at kong Harald (83) åpent forteller om sine følelser etter at moren døde bare 53 år gammel.

– Det var et hus i sorg. Stort sett måtte jeg bearbeide dette selv. Det var ikke noen å snakke med om dette, men en av fars gode venner tok opp temaet. Han skjønte hvordan jeg hadde det. Jeg vet ikke om det at jeg mistet moren min ble så veldig bearbeidet. Men livet måtte gå videre. Det måtte det, forteller kong Harald i de åpenhjertige samtalene.

Sterkt knyttet til moren



Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra var Norges kronprinsesse fra 1929 til 1954. Hun ble født som norsk-svensk prinsesse i Stockholm 28. mars 1901, og var datter av Prins Carl av Sverige og Prinsesse Ingeborg av Danmark.

Prinsessen forlovet seg med sin fetter, daværende Kronprins Olav, under OL i Amsterdam i 1928. Paret giftet 21. mars 1929. Alliansen ble tolket som et symbol på at sårene etter unionsoppløsningen nå var reparert , ifølge Det norske kongehus.

Hennes eneste sønn, Harald, ble sterkt knyttet til sin mor. Han var utrøstelig da moren gikk bort. Da var Harald bare 17 år. Hans to eldre søstre var allerede voksne, mens faren var opptatt med de royale plikter.

– Jeg fikk egentlig ikke tatt farvel

– Vi visste jo ganske lenge på forhånd at det bare gikk en vei. Jeg er ikke helt sikker på om hun selv visste hvor nært forestående det var. Kanskje like greit for henne, men jeg fikk egentlig ikke tatt farvel. Det var tunge stunder, men verre for kong Olav, tror jeg, forteller kong Harald i boken, gjengitt av blant annet klikk.no.

Kronprinsesse Märtha blir omtalt som en kvinne med stor arbeidskapasitet og et åpent, vinnende vesen. Sammen med kronprins Olav ble de et populært par hos det norske folk.

Kong Harald tror likevel det var tyngre for hans far å miste sin kjære. Kong Olav levde som enkemann helt til sin død 17. januar i 1991. Men Kong Haralds fem år eldre søster, prinsesse Astrid, mener broren var sårbar da moren døde.

Søsteren: – Harald var i en svært følsom alder

– Da mor døde, var Harald i en svært følsom alder. Han hadde stått mor svært nær. Mor var mye syk de siste årene, og derfor var hun mer hjemme enn det som var naturlig. Så hun og Harald var ekstra mye sammen. For ham må det hadde vært et forferdelig savn, forteller hun i boken «Kongen forteller».

Kronprinsesse Märtha og de tre barna dro over grensen til Sverige samme natt som Tyskland angrep Norge Norge 9. april 1940. 12. august reiste de videre til USA, på invitasjon fra USAs president Franklin D. Roosevelt, som Kong Harald omtaler som en bestefarskikkelse.

– Jeg skjønte vel ingen ting

Fem år senere, 7. juni 1945, vendte kronprinsessen tilbake til Norge sammen med barna og Kong Haakon, før hun ble gjenforent med kronprins Olav.

På Rådhuskaia ble de møtt av et enormt folkehav som overveldet kongefamilien.

– Jeg skjønte vel ingen ting. Det var helt overveldende, alle menneskene, jubelen, flaggene og alle båtene som møtte oss på vei inn. Det var nesten så man kunne gå tørrskodd over Drøbaksundet, forteller kongen i boken.

Hjerteoperert



I oktober ble Kongen hjerteklaffoperert ved Rikshospitalet. Han gjennomgikk en tilsvarende operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren også i 2005.

Kronprins Haakon hyllet sin far da han uttalte seg om sin fars helsetilstand.

– Jeg er heldig jeg også. Som har en åpen far, som er en god mentor å ha med seg på veien. Jeg synes også at vi har et fint samarbeid, sa kronprinsen.

