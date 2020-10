– Hvordan har du det om dagen?

– Jeg har det bra. Jeg er gravid i syvende måned, og det er veldig spennende. Det har vært et dypt ønske å få barn, og jeg gleder meg til den livsomveltingen det vil bli. I tillegg har jeg det fint på jobben, og er travel med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett. Vi ønsker tryggere jobber for alle, en sterkere velferdsstat, samt flere forslag til å kutte klimautslipp.

– Ananas på pizza, ja eller nei?



– Et veldig klart ja! Jeg forstår at det er kontroversielt, men jeg synes det er godt å ha den søte ananasen til en litt sterk tomatsaus, svarer 37-åringen.

– Jøss, det er vel kun Espen Nakstad og du som har svart ja til de jeg har stilt det spørsmålet.

– Hehe, jeg liker å ha ting til felles med Espen Nakstad.



– Vi står fortsatt midt i en pandemi, hva er dine største bekymringer personlig og politisk?



– Jeg kjenner mange som er blitt berørt gjennom permitteringer. Pandemien ser fortsatt ut til å være uforutsigbar for en del bransjer økonomisk. Vi ser tegn til at pandemien forsterker økonomiske og sosiale forskjeller mellom folk. Veldig mange av de som fortsatt er arbeidsledige, er de som å strevde fra før av. Her trengs det en ekstra innsats fra storsamfunnet, sier Tajik bestemt.

– Hvordan har 2020 vært for deg så langt?

– Det har både vært et veldig arbeidskrevende år. På grunn av pandemien har det vært mange sene forhandlinger på Stortinget. For Arbeiderpartiet har det vært fokus på to ting; sosial rettferdighet og å forsøke å holde hjulene i gang i norsk økonomi, slik at bedrifter klarer seg økonomisk. Samtidig har det vært et veldig fint år også, ettersom jeg er blitt gravid.

– Hva synes du om de som er skeptiske til om viruset er reelt og har manglende tiltro til myndigheter generelt?

– Det er en farlig utvikling. Det finnes mange konspirasjonsteorier og mistro til info fra myndighetene. Det er bekymringsverdig om det fester seg i større grupper i samfunnet. I Norge har vi hatt stor tillit til myndighetene og den tilliten må ikke myndighetene misbruke. Det kan få ganske alvorlige konsekvenser hvis deler av befolkningen nekter å tro at fakta er fakta.

– Hva synes du om den offentlige interessen for ditt privatliv?

– Innenfor rimelighetens grenser synes jeg det er greit. Jeg har forståelse for at folk er nysgjerrige på hvem som er representantene deres.

– Hvordan er stemningen i Arbeiderpartiet etter Jan Bøhler-saken?

Ap-toppene Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre går for triumf ved stortingsvalget i 2021. Her avbildet sammen i 2019. Foto: NTB

– Jan Bøhler har vært en sentral representant for oss i mange år. Han har bidratt på justispolitikk og jobbet for trygghet i storbyen. Det er selvfølgelig leit at han ikke ønsker å fortsette i Arbeiderpartiet.

– Si at dere vinner valget, hva vil være det beste og verste med å eventuelt måtte samarbeide med Senterpartiet?

– Jeg tror vi må vinne stortingsvalget først, så får vi ta de diskusjonene etterpå. Vi håper å klare å gjenvinne tilliten til folk.

– Kan Arbeiderpartiet sitte i regjering uten å ha en statsminister?

– Vi har en statsministerkandidat og det går vi til valg på. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å sørge for at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Han har kvalitetene som skal til.