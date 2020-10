– Her kommer de med kjempegrove beskyldninger mot en person som sleit psykisk i mange år, og som valgte å ta livet sitt. Kan vi ikke la Ari Behn få fred? Jeg tenker på de etterlatte, og reagerer på at de gjør et fullstendig karakterdrap på en person som ikke lever lenger.

Dette uttaler kjendismanager Erland Bakke til Dagbladet.

Han har også skrevet en kronikk med tittelen «Jeg blir kvalm». Bakke tar der et kraftig oppgjør med Podkasten hvor komikerduoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne raljerer over kjente personer i norsk offentlighet.

«Hadde ikke så veldig mye bra sider»

Ari Behn har vært en av gjengangerne som har fått gjennomgå i den populære podkasten. I en av de siste episodene blir han omtalt som «ubrukelig».

– Dette har vi jo snakket om før. Vi har jo snakket om at Ari Behn ikke hadde så veldig mye bra sider, heter det i Podkasten.

Et annet utsagn som vekker harme, er dette: «Vi trenger ikke å rakke ned på Ari Behn nå, fordi nå er han jo død»,

Også Ari Behns etterlatte tar avstand fra podkasten som de opplever som støtende.

– Skammelig å tråkke på en familie i sorg

– Generelt synes jeg det er skammelig, hensynsløst og dårlig folkeskikk å tråkke på en familie i sorg. Det hadde vært fint om han kunne fått hvile i fred, skriver Behn-familiens talsperson Geir Håkonsund i en SMS til Dagbladet.

Det er ikke første gang «Tusvik & Tønne» har terget på seg sinte reaksjoner fra personer som føler seg uthengt. Podkasten ble lansert i 2012.

Avisen har forsøkt å få en kommentar fra komikerduoen etter de voldsomme tilbakemeldingene, og de har varslet at de eventuelt vil svare i sin egen podkast.