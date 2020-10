Ari Behns foreldre, Marianne Behn og Olav Bjørshol, mener at forfatter Vidar Kvalshaug ikke var venn av deres sønn de siste ti årene.

– Krenkende og belastende i vårt sørgeår

– Vi trodde det skulle bli en bok om Ari og litteraturen hans, men det er blitt noe annet. For oss føles den krenkende og belastende i vårt sørgeår. Vi har ikke fått mulighet til å lese manus før den var gått i trykken, sier Marianne Behn til VG.

Kvalshaug, som selv har vært litteraturanmelder, kommentator og kulturredaktør i en årrekke, er aktuell med boken «Ari – bohemen og bøkene».

– Da beskjeden om dødsfallet kom, begynte jeg å notere ned både linjer i hans forfatterskap, forfattere og bøker han var inspirert av, samt minner og røverhistorier fra det litterære miljøet som vi frekventerte sammen, fortalte Kvalshaug kort tid etter at Behn tok sitt eget liv.

– For de fleste var han en superkjendis

I et intervju med Aftenposten oppsummerer han hvordan han opplevde 47-åringens tiden før han gikk bort.

– Ari Behn kom fra en rastløs familie. Han ble selv en rastløs ungdom som skiftet identitet flere ganger. Mot slutten av livet var han så fortvilet at han ikke visste hvem han var. For de fleste var han en superkjendis. For seg selv var han først og fremst en forfatter som ikke fikk til å skrive, fortalte Vidar Kvalshaug.

«Så skammelig at jeg ikke har ord»

I dag publiserte VG en kronikk skrevet av forlegger Frode Saugestad som går hardt ut mot Kvalshaugs bok. Han mener forfatteren bruker vennskapet med Ari Behn for å promotere sin nye bok, og karakteriserer Kvalshaug oppførsel «som så skammelig at jeg ikke har ord.»

– Nå er jeg imidlertid bare støtt og provosert over hvordan du har brukt Aris tragiske død til å selge og promotere en bok, hvis troverdighet hviler på at dere var venner, noe ingen andre enn deg selv vil hevde. (...) et grelt eksempel på opportunisme, totalt blottet for integritet, tordner Saugestad.

– Han hadde mange folk i livet sitt

I en ny koronikk, også den i VG, advarer Vidar Kvalshaug mot å «glefse etter hverandre», men i stedet bringe forfatteren tilbake:

– Ari holdt seg med forskjellige folk til forskjellige tider og perioder i sitt liv. Noen var med hele livet, andre var i én spesiell krets, andre i flere kretser. Aris ekstraordinære sosiale geni og vennlighet gjorde at han hadde mange folk i livet sitt, påpeker Kvalshaug.

I den nye boken om Ari Behn tegner han et bilde av sin tidligere venn som en person som strevet med å finne sin egen identitet og den indre roen.

