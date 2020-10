Forskere slår alarm om vaksineskepsis verden over

Forskerne bak studien som ble publisert i tidsskriftet Nature Medicine har spurt 13.400 personer i land som er hardt rammet av coronaviruset. 72 prosent svarte at de vil la seg vaksinere mot coronaviruset, 14 prosent sa de ville nekte, og 14 prosent ville nøle. Dersom dette utledes til hele befolkninger kan det tenkes at flere titalls millioner mennesker forsøker å unngå å ta vaksinen.

– Dette er funn som burde være et rop om handling for helseforskere og -myndigheter verden over. Om ikke vi begynner å bygge vaksinekyndighet og gjenoppbygging av tillit til vitenskapen i dag, har vi ikke håp om å stoppe pandemien, sier Heidi Larson, som er medforfatter bak studien.

Forskerne fant ut at de som har minst tillit til myndighetene har minst vilje til å ta vaksinen, til og med blant dem som allerede har vært syke med coronaviruset.

I Kina ville 87 prosent av de spurte ta en sikker og effektiv vaksine med beviselig effekt. I motsatt ende var Russland, der 55 prosent av de spurte ville gjøre det samme. I USA var tallet 55 prosent. I Norge viste en undersøkelse fra Opinion tidligere i oktober at 60 prosent vil ta en vaksine mot coronaviruset når den kommer. 18 prosent sier nei, og 22 prosent sier vet ikke.

Det var også høyere tillit til vaksinen blant folk som tjener bedre, og blant dem som er eldre enn 22 år.