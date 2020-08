Er slaget om kontantene tapt?

Stortingsrepresentanten forklarer at det ikke handler om at mange bruker elektroniske betalingsmiddel. Det handler om beredskap og det handler om valgfrihet. For i et samfunn med mange ulike behov og preferanser, mener han det må legges til rette slik at folk ikke skal måtte reise milevis for å betale med kontanter.

– Det skal ikke være konkurranse blant betalingsmidlene. Vi skal ha kontanter som et alternativ.

Etter å ha hørt den ene lovnaden etter den andre mener Gjelsvik at regjeringen snart burde komme med noe konkret. At de gir klarhet i hva de mener at loven skal være for fremtiden.

– De skyver det foran seg, samtidig opplever folk at de i dagliglivet ikke får betale med kontanter på en god nok måte. I en del sammenhenger blir det vanskeliggjort å bruke kontanter, sier han og legger til:

– I ett samfunn er retten for den enkelte like viktig, uavhengig hva et flertall har behov for eller ei. Vi skal ta vare på alle.