Anne-Elisabeth Hagen skulle på hyttetur helga etter hun forsvant

Flere omstendigheter rundt dagen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant blir først kjent nå. Blant annet skal Hagen-paret ha planlagt en hyttetur, skriver Dagbladet.

Avisen har kilder som kan fortelle at Tom Hagen i avhør skal ha forklart at han og kona hadde en avtale om at ektemannen skulle ringe henne for å spikre de siste detaljene før en planlagt helgetur til parets hytte på Kvitfjell.

Reisen skulle finne sted helgen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Skulle avklare om de skulle kjøre i samme bil



Men det var flere detaljer som ennå ikke var spikret på dette tidspunktet. Dette gjaldt blant annet om de skulle reise hver for seg eller kjøre i samme bil. Selve avreisetidspunktet skal også ha vært uavklart.

Fakta om Lørenskog-saken * 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. * Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018, ifølge politiets opplysninger. * Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (70) – har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. * 7. mai 2020 ble en mann i 30-årene, som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen, også pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kvinnen. * Begge er nå løslatt, men har fortsatt status som siktet i det politiet mener er en drapssak.

Men da Tom Hagen forsøkte å nå sin kone fra sin mobil på kontoret i Lørenskog, fikk han aldri svar. Etter noen timer bestemte han seg for å reise hjem til parets bolig. Der fant han blant annet en lapp hvor det var fremsatt trusler og krav om løsepenger

Politiet tause i over to måneder



Anne-Elisabeth Hagen (68) skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30. Ektemannen, forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. Politiet hadde holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse.

– Nå har han fått hytta tilbake

Politiet har den siste tiden også gjennomført en rekke undersøkelser og beslag på Hagens hytte på Kvitfjell, noe Hagens forsvarer har protestert på.

Nå er politiet ferdige med arbeidet der, og den frigis nå av politiet. Dermed kan Hagen ta hytta i bruk igjen.

VIDEO: Politiadvokat om løslatelsen i Hagen-saken: – Vi er overrasket

– Nå har han fått hytta tilbake. Han kan få være der i kjente og kjære omgivelser, og det vil hjelpe mye for han, sier forsvarer Holden til NRK.

Anne-Elisabeth Hagen skal ifølge Dagbladet også ha snakket med andre personer om den forestående hytteturen samme dag som hun ble meldt savnet av ektemannen.

Nedre Romerike tingrett har gitt politiet lov til å fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig. Dermed får han ikke flytte hjem.

– En annen karakter og intensitet

Siden Tom Hagen ble pågrepet 28. april har politiet holdt på huset og gjort en rekke ulike ransakinger og beslag.

– Retten legger til grunn at de ransakinger og undersøkelser som nå foretas, har en annen karakter og intensitet enn de ransakinger som er utført tidligere, heter det i tingrettens kjennelse.

Politiet sier de har en klar formening om hva som skal være motivet for at Tom Hagen skal ha vært involvert i drapshandlingen mot kona.

Les også: Tidligere politisjef om Hagen-saken: – Politiet ble holdt som gissel



Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt leder etterforskningen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i 2018. Foto: Scanpix

– Vi gjør alt vi kan for å finne henne

– Vi har selvsagt gjort oss opp en mening knyttet til motiv, men det er noe som forblir i etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til TV 2.

Politiet står fast ved at Hagen-familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen.

– Vi gjør alt vi kan for å finne henne, avdekke hva som har skjedd og hvem som er ansvarlig, sier Haris Hrenovica.