Tom Hagen vurderer å utlove dusør

For to uker siden ble Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen (69).

Kona forsvant fra deres hjem på Lørenskog 31. oktober i 2018.

Politiet etterforsket først saken som kidnapping, men endret i fjor sommer hovedteori til drap. Etter å ha blitt pågrepet på vei til jobb for to uker siden har Hagen hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Advokat Svein Holden, som forsvarer den drapssiktede 70-åringen, opplyser at Hagen vurderer å utlove dusør for å få ny informasjon om saken.

– Det vurderes fortløpende, bekrefter Holden overfor ABC Nyheter.

Ikke tillit til politiet



Hagens tre voksne barn har vært avhørt flere ganger, men har sagt nei til å snakke med politiet etter at faren ble siktet for drap. Det er heller ikke sikkert at 70-åringen vil la seg avhøre fremover.



Advokat Svein Holden forsvarer drapssiktede Tom Hagen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Selv om Hagen nekter straffskyld, og familien har uttalt at de ikke har tillit til politiets etterforskning, er det ikke aktuelt å ansette en privatetterforsker på saken.

– Sakens innfløkte karakter har gjort at dette ikke har vært en aktuell problemstilling, sier Holden.



Holden ønsker ikke å svare på hva som skal til for at milliardæren igjen vil la seg avhøre.

Det har ikke lyktes ABC Nyheter å få en kommentar fra familiens bistandsadvokat Ståle Kihle.

Ber familien bidra



Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt, har fått med seg kritikken fra familien.

– Selv om vi har siktelser, handler etterforskingen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, uttalte politimesteren onsdag.

Melbo Øystese ba familien om å bidra i saken.

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sa hun.

(Saken fortsetter under bildet)



Politiet står fast ved teorien om at Hagen-familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Annen karakter og intensitet

Siden Hagen ble pågrepet 28. april har politiet holdt på drapssiktedes hus og gjort en rekke ulike ransakinger og beslag. Etter at milliardæren ble løslatt fra varetekt ønsket 70-åringen å flytte hjem, men politiet nektet. Politiet mener at boligen er åsted for drap og vil derfor holde på huset.

Torsdag ga Nedre Romerike tingrett politiet lov til å fortsette ransakingen, noe som betyr at Hagen ikke får flytte hjem igjen med det første.

«Retten legger til grunn at de ransakinger og undersøkelser som nå foretas har en annen karakter og intensitet enn de ransakinger som er utført tidligere», skriver tingretten.



Retten mener det er overvekt av sannsynlighet for at politiet i huset kan finne bevis som har betydning for oppklaring av saken.

Siktet for frihetsberøvelse



En mann i 30-årene fra Romerike er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse i saken. Han var først, i likhet med Tom Hagen, siktet for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth eller medvirket til dette.

Politiet har tidligere bekreftet at de er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse og at han har en relasjon til Hagen.

I et forum på nettet, noen måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, diskuterte mannen kryptovaluta i sammenheng med kriminelle handlinger.

Dag Svensson er forsvarer for mannen i 30-årene. Han har tidligere uttalt at hans klient nekter straffskyld.