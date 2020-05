Hagen-barna har ikke tillit til politiet – vil ha nye folk på saken

Det sier barnas bistandsadvokat Ståle Kihle til TV 2. Han sier at barna er overbevist om at faren deres er uskyldig anklaget for drap eller medvirkning til drap, og at de ikke har tillit til at etterforskningsledelsen ved Øst politidistrikt er objektive.

– De har opplevd et stadig tiltakende personfokus mot Tom Hagen, sier Kihle.