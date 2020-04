Onsdag morgen inntok moren til drepte Oscar André Ocampo Overn (15) vitneboksen i Gjøvik tingrett. Barnets far, en 45 år gammel mann, er tiltalt for å ha drept sønnen ved kvelning. Han er også tiltalt for flere overgrep mot sønnen.

Drapshandlingen skjedde 9. oktober i fjor i familiens hjem på Kapp i Østre Toten.

Innledningsvis fortalte moren at sønnen hadde utfordringer gjennom oppveksten og at det var flere møter med skolen. Enkelte av utfordringene preget familien.

– Oscar var et veldig etterlengtet barn, sa hun.

Sammen med den drapssiktede ektemannen adopterte de sønnen fra Colombia i 2005.

– Reddet sitt eget skinn

Selv om familien hadde utfordringer med sønnen, forteller moren at hun og ektemannen samarbeidet godt for å hjelpe ham.

– Oscar var veldig omsorgsfull. Han var innsiktsfull og hadde selvinnsikt, sier hun.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen, aktor Thorbjørn Klundseter og etterforskningsleder John Eivind Melby i Gjøvik tingrett under rettssaken om Kapp-drapet onsdag. Poolfoto. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I starten av ungdomstiden var familien i kontakt med barne- og ungdomspsykiatrien. I 2018 ble foreldrene kontaktet av Barnevernet etter å ha mottatt en bekymringmelding om seksuell omgang mellom far og sønn. Da Barnevernet henla saken valgte moren å stole på ektemannen.

– Jeg blir forbanna av at han reddet sitt eget skinn. Han skulle fortalt det som det var, den gangen. Jeg valgte å tro på mannen min. Han var min beste venn og partner. Når barnevernet avsluttet saken den gangen måtte jeg jo bare tro på ham, sier moren.

– Jeg er usikker på om Barnevernet kunne gjort noe annerledes. Den som kunne gjort noe annerledes var den som begikk overgrepene, sier hun.

– Jeg har blitt lurt

Ifølge tiltalen hadde 15-åringen vært utsatt for flere overgrep i tidsrommet før møtet hos Barnevernet. Faren skal ha begått seksuelle overgrep mot sønnen i en periode i 2017 før gutten var fylt 14 år, og i en periode i slutten av 2018 til begynnelsen av 2019.

I retten tirsdag hevdet 45-åringen at han aldri tvang sønnen til noe. Det får moren til å reagere.

– Det er jo tiltalte, han som hadde begått overgrepene, som skulle fortalt om det som skjedde. Oscar våget antakelig ikke å si noe, sier hun.

Advokat Håvard Fremstad, som forsvarer 45-åringen, i Gjøvik tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Moren forteller at hun føler seg lurt trill rundt av mannen hun har delt store deler av livet sitt med.

– Det som plager meg er at han som var min nærmeste gjennom så mange år kunne utsette ungen vår for noe sånt. Ja, det kunne være vanskelig, men vi skulle gjøre alt for å gi Oscar det beste livet som mulig. Vi var ikke det teamet jeg trodde. Jeg har blitt lurt. Han har visst hvorfor Oscar har hatt det vondt. Oscar var sårbar og ble utnyttet, sier moren.

Varslet om overgrepene



Dagen før han ble drept 9. oktober i fjor fortalte sønnen for første gang moren om overgrepene. Hun valgte da å konfrontere ektemannen med påstanden.

– Jeg la meg paddeflat og spilte ut de kortene jeg hadde. Det kom som et sjokk for henne, så klart, sa ektemannen i retten tirsdag.

Under samtalen ble de enige om at 45-åringen skulle flytte ut neste dag. Samme kveld hadde hun mye kontakt med sønnen som lå på soverommet i boligen.

– Oscar var redd for hvordan dette skulle bli når dette kom frem. Han ville ha trygghet på at dette skulle gå bra. Jeg skulle passe på ham. Jeg sa det til ham, jeg skrev det til ham, sa hun gråtkvalt.

– Et helt forferdelig skrik



Samme natt begynte ektemannen å planlegge hvordan han skulle ta livet av sønnen og seg selv med kvelning

I retten fortalte moren om de dramatiske minuttene i huset.

– Jeg husker at jeg gikk på do. Da hører jeg plutselig et helt forferdelig skrik. Jeg har aldri hørt et sånt skrik noen gang. Jeg stormet opp på Oscar sitt soverom og sparker, slår og skriker til tiltalte.Jeg skriker: «Oscar, du må flykte!», men Oscar ligger helt stille på gulvet, sa fortalte hun gråtkvalt.



Strips som ble brukt for å låse dører og vinduer, som tiltalte brukte sør at kona ikke skulle komme ut av huset på Kapp. Disse bildene viste aktor pressen etter tirsdagens møte i Gjøvik tingrett om Kapp-drapet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ektemannen dytta kona inn på et soverom hvor han på forhånd hadde stripset fast balkongdøra og vinduene, for å sikre at hun ikke kunne komme seg ut av huset og varsle om det som hadde skjedd.

– Jeg ropte «Hva er det du gjør med Oscar, han har ikke gjort noen ting». «Jeg skal ta livet av Oscar og meg selv», sier han, ifølge morens forklaring.

Hun klarte imidlertid å få løs stripsen på det ene vinduet og komme seg ut på balkongen.

– Jeg tenkte å gå ned brannstigen, men den var også stripset fast. Da skriker jeg så fælt etter hjelp, sier hun.

Et vitne som var like i nærheten hørte skrikene.

– Jeg roper desperat at han må ringe politiet, fordi mannen min tar livet av sønnen min og seg selv.

En nabo tar seg bort til huset for å løsne stripsen, så moren kunne gå ned stigen. I huset ble 15-åringen funnet med livstruende skader. Han ble etter kort tid fraktet til Ullevål sykehus med ambulansehelikopter.

– Stengte følelsene ute



Etter drapshandlingen satte ektemannen seg inn i bilen og ringte til sine egne foreldre for å fortelle om overgrepene. Han fortalte dem også at han ønsket å ta livet sitt.

De oppfordret ham i stedet til å melde seg til politiet.

Mannen ringte deretter til politiet for å melde om det som hadde skjedd.

– Jeg stengte alle følelser ute den dagen for å gjennomføre det som var planlagt, sa han i retten.

Da politiet ankom stedet, ble 15-åringen fraktet til sykehus med livstruende skader. Oscar André ble erklært død på Ullevål sykehus 4. november, nesten fire uker senere. Tiltalte forklarte i retten tirsdag at han begikk drapet for å redde familien, slik at de skulle få leve uten problemene som ville oppstå.

– Jeg skjønner det bare ikke, at han kunne tenke seg at livet skulle bli lettere for oss etterpå, sa moren.