Far (45) erkjenner å ha drept sønnen Oscar (15)

Tirsdag startet rettssaken mot en 45 år gammel mann fra Østre Toten, som i fjor drepte adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) på brutalt vis.

Drapshandlingen skjedde 9. oktober i fjor i familiens hjem på Kapp i Østre Toten. Han døde en snau måned senere.

Barnefaren er tiltalt for å ha kvalt sønnen til døde, og for seksuell omgang med barn under 14 år og for barn mellom 14 og 16 år. Faren skal ha begått seksuelle overgrep mot sønnen i en periode i 2017 før gutten var fylt 14 år, og i en periode i slutten av 2018 til begynnelsen av 2019.

Overgrepene skjedde i familiens hjem og på hytta.

Ringte politiet



Aktor Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett under rettssaken om Kapp-drapet som startet tirsdag morgen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Da aktor Thorbjørn Klundseter leste opp tiltalen i retten, erkjente 45-åringen straffskyld for drapet, men ikke alle tiltalepunktene.

– Jeg erkjenner straffskyld for seksuell omgang. Jeg vil komme tilbake til hva som har skjedd, sa tiltalte i retten.

Under sitt innledningsforedrag fortalte Klundseter at 45-åringen selv ringte til politiet etter drapshandlingen morgenen 9. oktober. Mannen hadde forlatt boligen da han ringte inn til politiets nødtelefon.

– Hei. Det ligger en død gutt hjemme, sa faren.

– Det ligger en død gutt hjemme hos deg? svarte politiet.

– Jeg vil melde meg inn, sa 45-åringen til politiet.



Erkjente planlegging



Da politiet ankom stedet ble 15-åringen fraktet til sykehus med livstruende skader. Oscar André ble erklært død på Ullevål sykehus 4. november, nesten fire uker senere.

I samtalen uttalte faren at drapet var planlagt.

«Jeg er fullstendig klar over det tragiske som har skjedd», sa han.

Under samtalen ble det avtalt et sted de kunne møtes. Mannen ble noe senere pågrepet i nærheten av boligen, uten dramatikk.

En 45 år gammel mann er tiltalt for å ha drept sin 15 år gamle sønn. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Moren sperret inne

15-åringens mor ble sperret inne på et soverom i boligens andre etasje under drapet. Faren erkjente straffskyld for frihetsberøvelse mot kona gjennom å låse henne inne da hun skal ha prøvd å hindre drapet.

På forhånd hadde han sperret vinduer, en balkongdør og en brannstige med strips slik disse ikke lot seg åpne.

I retten ble det spilt av en nødsamtale som ble ringt inn av et vitne som jobbet i nærheten av familiens hjem på drapsdagen. Vitnet hadde observert at moren, som hadde klart å komme seg ut på balkongen, ropte om hjelp. Under samtalen fikk politiet snakket med barnets mor, som fortalte at ektemannen truet med å ta livet av seg selv og sønnen.

Fortalte moren om overgrep



Sønnen hadde betrodd seg til moren 8. oktober, kvelden før drapet, om overgrepene. Moren konfronterte ektemannen med opplysningene. Klundseter mener at ektemannen samme natt planla drapet.

Coronasituasjonen gjør at Gjøvik tinghus er stengt for andre enn partene. Derfor får ikke pressen adgang til å følge saken der, men kan se en nettoverføring med bilde og lyd fra rettssalen. Dette medførte noen forsinkelser på starten av saken.

Saken går i Gjøvik tingrett over fire dager.