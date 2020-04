Sjokkert over drapstiltaltes forklaring: – Jeg har ikke hørt på maken

– Det har vært en beintøff dag for mor. Tiltalte forteller alt han har gjort, fra a til å, noe som gjør at hun gjenopplever veldig mye. Hun er sjokkert over at han fortsatt ikke viser anger. Han gir nærmest gutten skylden.

Det sier familiens bistandsadvokat Inger Marie Støen til ABC Nyheter etter første rettsdag i det som har blitt kalt Kapp-drapet. Onsdag 9. oktober i fjor ble Oscar André Ocampo Overn (15) kvalt av sin 45 år gamle adoptivfar i deres hjem på Kapp i Østre Toten kommune. 15-åringen døde av skadene på sykehus en snau måned senere.

I tillegg til drapet er mannen tiltalt for flere overgrep mot sønnen.

– Stengte alle følelser ute

Dagen før drapet hadde 15-åringen fortalt moren om den seksuelle omgangen med adoptivfaren, og hun konfronterte ektemannen med dette. Faren hevder at han i samtalen erkjente det som hadde skjedd.

DREPT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble drept av adoptivfaren sin i oktober i fjor. Foto: Privat

I Gjøvik tingrett tirsdag forklarte tiltalte seg detaljert om drapet og overgrepene. Da 45-åringen la seg ved 4-tiden, skal han ha begynt å legge planer for å drepe sønnen ved å kvele ham.

I retten beskrev 45-åringen, som erkjenner drapet, hvordan han tok livet av sønnen.

– Jeg stengte alle følelser ute den dagen for å gjennomføre det som var planlagt, sa han i retten.

Under utspørringen forklarte tiltalte at han ikke angrer på drapet, men på de seksuelle handlingene som han mener førte fram til det.

Les også: Oscar André (15) ble drept på Kapp

– Har ikke hørt på maken



Bistandsavokaten forteller at forklaringen var svært detaljer og vanskelig å høre på.

RYSTET: Bistandsadvokat Inger Marie Støen utenfor Gjøvik tingrett under rettssaken om Kapp-drapet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg har ikke hørt på maken. Det var så detaljert så det nesten ikke var spørsmål igjen, sier Støen.

Tiltalte forklarte i retten at han begikk drapet for å redde familien, slik at de skulle få leve uten problemene som ville oppstå. Han hevdet også at planen var å ta sitt eget liv.

– Det er så spesielt, og det er noe som brister. At han skal forlate mor med to søsken som har mistet bror, et drap begått av faren, og hun skal leve videre med alle utfordringer, sier Støen.

Moren, som overvar hele første dag i tingretten, starter sin forklaring onsdag morgen.

Detaljert og kronologisk

Aktor Thorbjørn Klundseter sier til ABC Nyheter at tiltalte har forklart seg om saken i avhøret.

– Forklaringen var detaljert og kronologisk. Den var i all hovedsak sammenfallende med det han har forklart til politiet tidligere, sier Klundseter.

Overgrepene skjedde fra sommeren 2017 til desember samme år. Ifølge tiltalen fortsatte overgrepene fra desember 2018 til januar 2019. Overgrepene skal ha skjedd både hjemme på Kapp og i familiens hytte.

– Jeg har aldri tvunget ham til noe. Det var mitt ansvar, og det skulle ikke ha skjedd, sa faren.

(Saken fortsetter under bildet)

Kisten til Oscar André Ocampo Overn er pyntet før privat minnestund og bisettelse i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad / NTB scanpix

– Det ligger en død gutt hjemme



Etter drapet ringte den tiltalte 45-åringen til politiet for å fortelle hva han hadde gjort. Mannen hadde forlatt boligen da han ringte inn til politiets nødtelefon.

– Hei. Det ligger en død gutt hjemme, sa faren.

– Det ligger en død gutt hjemme hos deg? svarte politiet.

– Jeg vil melde meg inn. Det var med overlegg, det er ikke tvil om det. Jeg hadde planlagt å ta mitt eget liv også, sa 45-åringen til politiet.



Under samtalen ble det avtalt et sted de kunne møtes. Mannen ble noe senere pågrepet i nærheten av boligen, uten dramatikk.