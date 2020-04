Forklarte seg i detalj om drapet: – Jeg synes det var urettferdig

Tirsdag formiddag inntok den 45 år gamle mannen, som er tiltalt for å ha kvalt adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) til døde, vitneboksen i Gjøvik tingrett.

Drapshandlingen skjedde i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. 15-åringen døde på sykehus en snau måned senere.

Aktor Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett rett før rettssaken Kapp-drapet starter tirsdag morgen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

45-åringen er også tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, og seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år. Under 45-åringens forklaring erkjente mannen flere seksuelle overgrep mot sønnen.

Dagen før drapet betrodde sønnen seg til moren om overgrepene. Da moren konfronterte ektemannen med det sønnen hadde forklart, hevder 45-åringen at han la kortene på bordet.

– Jeg la meg paddeflat og spilte ut de kortene jeg hadde. Det kom som et sjokk for henne, så klart, sa han.

Under samtalen ble de enige om at han skulle flytte ut av boligen.

– Jeg følte jeg datt ned i et svart hull. Jeg tenkte kun på praktiske ting om hvordan vi skulle få løst det best mulig for kona og barna.

– Ville redde fremtida til familien

Mannen la seg samme kveld til å sove i boligen for siste gang.

– Jeg synes det var urettferdig. Nå skulle jeg rives bort fra de personene jeg elsker mest i hele verden, sa han.

Ved 04-tiden samme natt begynte han å planlegge hvordan han skulle ta livet av sønnen og seg selv.

– Jeg gikk gjennom planen om og om igjen. Jeg ville redde fremtida til resten av familien ved å ta livet av Oscar André og meg selv, sa han.

Dytta kona inn på soverommet

På morgen, etter at parets andre barn hadde gått på skolen, tok faren seg inn på soverommet hvor sønnen oppholdt seg.

Barnefaren forklarte i detalj om selve drapshandlingen.

Han dytta kona inn på et soverom hvor han på forhånd hadde stripset fast balkongdøra og vinduene, i et forsøk på å hindre at henne kunne komme seg ut.

Kisten til Oscar André Ocampo Overn var pyntet før privat minnestund og bisettelse i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad / NTB scanpix

Etter drapet satte han seg inn i bilen og ringte til sine egne foreldre for å fortelle om overgrepene. Han fortalte dem også at han ønsket å ta livet sitt. De oppfordret ham i stedet til å melde seg til politiet.

Mannen ringte deretter til politiet for å melde om det som hadde skjedd.

– Jeg stengte alle følelser ute den dagen for å gjennomføre det som var planlagt, sa han i retten.

Da politiet ankom stedet, ble 15-åringen fraktet til sykehus med livstruende skader. Oscar André ble erklært død på Ullevål sykehus 4. november, nesten fire uker senere.

Erkjenner seksuell omgang



Faren, som var tydelig preget under innledningen av sin forklaring, fortalte at gutten hadde utfordringer gjennom oppveksten og at det var flere møter med skolen.

Under sin forklaring fortalte faren i detalj om overgrepene mot sin sønn fra sommeren 2017 til desember samme år. Ifølge tiltalen fortsatte overgrepene fra desember 2018 til januar 2019. Overgrepene skal ha skjedd både hjemme på Kapp og i familiens hytte.

Barnefaren har erkjent straffskyld for seksuell omgang.

Rettssaken mot barnefaren, som er tiltalt for drapet på adoptivsønnen, går i Gjøvik tingrett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– All makt over meg

I desember 2018 skal faren ha fortalt sønnen at han ikke måtte fortelle til noen om overgrepene.

– Siden har jeg følt at han har hatt all makt over meg, og krysset fingrene for at han ikke skulle si noe. Det gikk ut over konsentrasjonen min på jobb. Det var fortvilende, sa han.

Og fortsatte:

– Jeg har aldri tvunget ham til noe. Det var mitt ansvar, og det skulle ikke ha skjedd, sa faren.

På spørsmål fra aktor Thorbjørn Klundseter på om han angrer handlingen, svarte barnefaren:

– Jeg angrer ikke på at jeg tok livet av han.

Coronastengt for andre

I aktors innledningsforedrag kom det fram at barnevernet mottok bekymringsmelding om seksuelle overgrep tilbake i desember 2017, men barnefaren nektet den gangen for å ha gjort noe galt. Omfanget av overgrepene ble først kjent for moren dagen før drapshandlingen.

Coronasituasjonen gjør at Gjøvik tinghus er stengt for andre enn partene. Derfor får ikke pressen adgang til å følge saken der, men kan se en nettoverføring med bilde og lyd fra rettssalen.

Dette førte til at starten på saken ble noe forsinket.

Det er satt av fire dager til behandlingen av saken.