Therese Johaug: – Det er vondt å ikke kunne være med familie

Det er gått rundt tre uker siden det ble innført strenge coronatiltak som blant annet sørget for at idrettsanlegg og treningslokaler ble stengt på midlertidig basis. Likevel var det flere privatpersoner som valgte å oppsøke stengte fotballbaner for å utøve uorganisert aktivitet på banen.

Fremdeles er det flere som blant annet trener styrke uten å samtidig benytte hansker for å minske smittefaren. I et intervju med Dagbladet oppfordrer langrennsløper Therese Johaug folk til å følge rådene som gis.

– Jeg tenker at folk må gå i seg selv og følge de rådene vi får fra myndighetene! Dette er en dugnad som alle må være med på, så raskt som mulig. Det handler om fellesskapet nå, ikke hva som er best for hver og en av oss, sier 31-åringen fra Dalsbygda til avisen.

Skistjernen forteller at hun selv har begrenset antallet kontaktpunkter til et minimum. I likhet med de aller fleste synes hun det er vanskelig å ikke kunne være sammen med familie og venner, eller gjøre de tingene vi har vært vant med før coronaviruset kom til Norge.

Johaugs oppfordrer folk er å løfte blikket og rette tanker og gjerninger i samme retning.

– Nå er det viktig at vi alle står sammen, på avstand vel å merke, og følger myndighetenes råd. Ta tak i mulighetene og gjør noe med det du kan få gjort noe med. Det kommer ei tid etter denne pandemien, sier hun.