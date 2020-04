Pinks sønn (3) corona-smittet: – Jeg har aldri bedt så mye til Gud i mitt liv

Forrige uke avslørte den amerikanske sangerinnen Pink i en Twitter-melding at både hun selv og hennes tre år gamle sønn Jameson hadde testet positivt for covid-19 noen uker tilbake. Familien har siden holdt seg i hjemmekarantene og Pink selv har senere testet negativt.

Natt til lørdag norsk tid snakket hun åpent om hele opplevelsen i en livesending på Instagram der hun fortalte at sønnen var den som hadde lidd mest.

– Jameson har vært veldig, veldig syk. Jeg har skrevet en dagbok med mine og hans symptomer. Nå, tre uker senere, har han fortsatt høy feber. Det har vært en berg- og dalbane for oss begge , forteller hun i følge Daily Mail.

Pink legger ikke skjul på at det har vært skummelt for henne å se sønnen sin med feber.

– Det var mange netter hvor jeg gråt, og jeg har aldri bedt så mye til Gud i mitt liv, forteller artisten.

Pink og sønnen fotografert under E! People's CHoice Awards i 2019. Foto: Valerie Macon / AFP

Pollen og pumaer



Gutten skal nå være på bedringens vei. Pink, som fikk sitt gjennombrudd som artist i 2000, sier hun fremdeles er svært bekymret for både ham og for den amerikanske befolkningen.

– Det er en tragedie og en enorm feil at regjeringen vår ikke gjør tester allment tilgjengelige. Sykdommen er alvorlig og reell.

Samtidig undres hun hvorfor man omtrent ble lovet at det nærmest var umulig for små barn å få en coronainfeksjon, og at det først og fremst var særlig syke og gamle som måtte være på vakt.

– Ja, jeg har astma, har hatt det hele livet, og på et tidspunkt var jeg veldig redd. Men Jameson er tre, og han er sunn og rask. Vi bor på landsbygda. Det verste som kan angripe oss her ute, er pollen og pumaer.

Sanger og låtskrive Pink sammen med ektemannen Carey Hart og deres to barn Willo og Jameson da Pink mottok sin egen stjerne på berømte Hollywood Walk of Fame i Los Angeles i 2019. Foto: Reuters / Mike Blake

Donerte over ti millioner kroner



Pink, som egentlig heter Alecia Beth Moore, innrømmer at hun er privilegert – og både hun og hennes familie har kunnet teste seg for corona fordi de har tilgang til helsepersonell som kan teste. Hennes ønske er at alle skal kunne bli testet gratis.

– Folk trenger å vite at sykdommen rammer unge og gamle, sunne og usunne, rike og fattige. Vi må gjøre tester gratis og mer tilgjengelig for å beskytte våre barn, våre familier, våre venner og lokalsamfunn, argumenterte hun.

Som et bidrag for å hjelpe helsepersonell som kjemper for å begrense viruset, har den populære Grammy-vinneren donert 500.000 dollar (omkring 5,1 millioner kroner) til Temple University Hospital Emergency Fund i Philadelphia til ære for moren som selv jobbet ved sykehuset i 18 år.

I tillegg har hun donert samme sum til City of Los Angeles Mayor's Emergency COVID-19 Crisis Fund.

– Takk til alt helsepersonell og alle i verden som jobber så hardt for å beskytte våre kjære. Dere er heltene våre! Disse neste to ukene er avgjørende: vær så snill, vær hjemme. Vær så snill, avsluttet artisten.