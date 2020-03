Friidrettstopp gjør helomvending – vil ha OL-utsettelse

Henstillingen om utsettelse framkommer i et brev Coe oversendte Den internasjonale olympiske komité (IOC) søndag. Nettstedet Insidethegames har fått tilgang til en kopi.

Dermed har den mektige friidrettssjefen skiftet betydelig kurs i løpet av få dager. Så sent som i forrige uke var han svært tydelig på at det var for tidlig å snakke om en OL-utsettelse.

I søndagens brev skriver Coe at det «verken er gjennomførbart eller ønskelig» å avvikle OL som planlagt i juli og august. OL-ilden skal etter planen tennes i Tokyo 24. juli.

«Jeg skriver til deg for å be om at OL blir flyttet», lyder det videre fra Coe i brevet.

Usikre utøvere

Det internasjonale friidrettsforbundet er en betydelig aktør i OL-sammenheng, og det er all grunn til å tro at oppfordringen til Coe blir vektlagt. Coe opplyser i tillegg at hans henvendelse kommer i kjølvannet av en diskusjon der flere områdesjefer i internasjonal friidrett har vært involvert.

I brevet som er stilet til IOC-president Thomas Bach, påpeker Coe at mange utøvere kjenner på usikkerhet som følge av viruspandemien og dens påvirkning på muligheten til å gjøre skikkelige OL-forberedelser.

Ved å utsette sommerlekene vil man gjøre slutt på den engstelsen, mener Coe. Friidrettstoppen peker også på det faktum at mange får OL-oppkjøringen sin delvis ødelagt, og at det gir frykt for ulike konkurransevilkår i Tokyo.

Utøvere som skal ta igjen det tapte i forkant av sommerlekene, vil også være mer utsatt for skader.

Rask avgjørelse

«Ingen ønsker å se OL bli utsatt, men som jeg har sagt offentlig, kan vi ikke avholde lekene for enhver pris, og definitivt ikke på bekostning av utøvernes sikkerhet», skriver Coe.

Han ber også om at en endelig avgjørelse tas «svært raskt».

Søndag åpnet IOC-president Bach for første gang for å utsette sommerlekene i Japan, og han opplyste at en beslutning tas i løpet av de neste fire ukene.

Samtidig er det klart at det ikke er aktuelt å avlyse lekene.

Norges idrettspresident Berit Kjøll sendte fredag brev til IOC-president Bach med klar beskjed om at viruskrisen må være avblåst før man kan avholde et eventuelt OL.

Mandag opplyste OL-komiteen i Canada at det uansett ikke er aktuelt å sende utøvere til Japan i sommer. I Australia har utøverne fått beskjed om å forberede seg på et utsatt OL i 2021.