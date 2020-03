Fint vær i store deler av landet denne helgen, førte til at mange nordmenn tilbragte tiden sin utendørs. Enkelte steder samlet det seg så mange folk at det skapte reaksjoner.

Adresseavisen melder om at beboere på Bakklandet reagerer på at det ble stappfullt med folk ute, da sola skinte lørdag ettermiddag.

– Da sola kom, virket det som om pandemien var avblåst, sier en innbygger til avisa.

I en annen artikkel skriver Adresseavisen at de lørdag mottok mange tips om at folk valfartet ut i marka. Beboer Vegard Kleiven i Draksten sier han aldri i løpet av 15 år har sett så mange biler der han bor som han gjorde lørdag.

I Oslo startet strømmen av biler innover Sørkedalen allerede klokka 7 lørdag morgen, ifølge Akersposten, og det ble meldt om stappfulle parkeringsplasser. Det er få steder igjen i Nordmarka som har snø, men innerst i Sørkedalen er det fortsatt skiføre.

– Det har aldri vært slik trafikk innover noen gang. Jeg er helt skremt av at folk ikke tenker over smittefaren, skriver en tipser i SMS til Akersposten.

Det var høyt aktivitetsnivå i Oslomarka i helgen. Mange biler var parkert på parkeringsplassen på Skar i Maridalen lørdag ettermiddag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ulovlig aktivitet på fotballbaner og restauranter

I hovedstaden ber Oslo idrettskrets om politihjelp søndag for å hindre ulovlig aktivitet i strid med smittervernlovgivningen på fotballbaner. Selv om fotballbanene er stengt, velger flere å drive uorganisert aktivitet.

– Problemet er ungdom og voksne som tar seg til rette og organiserer regelrett fotballaktivitet. Vi ber politiet om hjelp til å gripe inn der det uomtvistelig drives aktivitet i strid med lovverket, skriver Oslo idrettskrets i en pressemelding.

I solskinnet i Bergen satt restaurantgjester på Egon og drakk utepils og spiste, tett i tett, lørdag formiddag. Det fikk flere til å reagere.

– Vi var sjokkerte. Folk sitter som om de er på ferie. Jeg skjønner ikke hva folk tenker på, sier forbipasserende Adam Nour til Bergens Tidende.

Nå har restauranten stengt fordi «enkelte gjester klarer ikke følge de retningslinjer som er satt og vi ønsker ikke å være en mulig kilde for smitte blant våre gjester», skriver avisen.

Myndighetene anbefaler fotturer

Selv om mange nordmenn reagerer på at mange samler seg utendørs, oppfordrer Helsedirektoratet folk til å komme seg ut i friluft.

– Mange kan oppleve brakkesyke. Det blir mye tid inne og hjemme, og da er det viktig å si at det er fullt mulig å komme seg ut, med unntak av dem som er syke og i isolasjon. Kom dere ut, gå på tur. Frisk luft er viktig for fysisk og mental helse, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet på en pressekonferanse lørdag.

Hun understreket imidlertid at turen bør starte hjemmefra når man går ut døra, ikke med kollektivtransport eller fra fulle parkeringsplasser.

Også helseminister Bent Høie har vært tydelig på at det ikke er farlig for friske nordmenn å bevege seg utendørs.

– Tvert imot vil jeg anbefale folk som ikke er smittet, om å gå ut på tur såframt man passer på å ikke være for nær andre. Og det er jo relativt god plass de fleste steder i Norge, sa Høie under en pressekonferanse sist tirsdag.

Filosof: – Vi må tenke nytt om hvordan vi omgås

Professor i filosofi ved Universitet i Bergen, Espen Gamlund, er spesialisert på etikk og moralfilosofi. Han påpeker at coronavirus-pandemien reiser flere moralske utfordringer, ettersom det er en høyst unormal situasjon.

Espen Gamlund er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han arbeider hovedsakelig med etikk, moralfilosofi og politisk filosofi, og har en spesiell interesse for anvendt etikk. Foto: Privat

– Mennesker ønsker sjelden å skade andre med vilje, men nå ser vi ikke konsekvensene av det vi gjør. Ved å være ute forårsaker vi risiko på to måter. Vi kan enten være smittebærere og smitte andre, eller vi kan bli smittet selv. I begge de to scenariene kan det gå galt for mange andre også. Vi må tenke nytt om hvordan vi omgås, og hva slags ansvar vi har for å hindre skade på oss selv og andre, sier Gamlund til ABC Nyheter.

Sammen med tre leger har filosofen skrevet et innlegg på bloggen sin om denne problemstillingen. Der skriver de blant annet:

«Staten skal normalt unngå å diktere hvordan vi som borgere skal leve. I den situasjonen vi nå befinner oss i, får staten og helsemyndighetene en uvanlig stor definisjonsmakt over våre liv. De nekter oss å samles til en bedre middag på restaurant. De nekter oss å gå på skole og universitet. De nekter oss å reise på hytta. Dette smerter forståelig nok mange.»

Det er krevende for enkeltindivider å tenke helt nytt om hvordan vi beveger oss og gi slipp på gledelige hverdagsaktiviteter, noe som kan senke livskvaliteten for den enkelte.

– De mest sårbare blant oss kan bli syke og dø. Det er av hensyn til dem vi skal la være å gjøre ting som det normalt er greit at vi gjør. Vi har et solidaritetsansvar for de som er i risikogruppen. Men det virker som om det er vanskelig for folk å ta innover seg for alle. Kanskje vi ikke er vant til å tenke på det ansvaret til daglig, sier filosofen.

Det kan gi et kollektivt handlingsproblem.

– Jeg går tur i marka i dag, hvordan kan det skade andre? Det gir en helsegevinst for meg her og nå. Når mange nok mennesker tenker sånn, kan det gå galt. Denne situasjonen krever at alle tar ansvar og drar lasset sammen.

Vanskelig balanse mellom frihet og smitterisiko

Filosofen har forståelse for at helsemyndighetene sliter med å kommunisere et helt klart og tydelig budskap om å oppholde seg utendørs, jogge og gå turer.

– Vi lever i et liberalt samfunn hvor hver enkelt har stor frihet til å bestemme hvordan de skal leve. Samtidig lever vi i et tillitsamfunn hvor helsemyndighetene har tillit til at vi forstår budskapet de kommer med, og tar hensyn.

Men budskapet fra myndighetene om at det er greit å være ute, har rom for tolkning.

– Summen av dette blir at veldig mange tenker at det er greit å gå på tur. Når mange tenker det, er det mange mennesker som går på tur samtidig på de samme stedene. Da oppstår et problem vi ikke vanligvis har; det blir en fare for smittespredning.

Gamlund mener budskapet fra helsemyndighetene er at de ikke vil nekte oss å være inne, men at de egentlig mener flest mulig bør holde seg hjemme.

– Det letteste for å få kontroll, er å innføre portforbud. Men det vil ikke myndighetene. Derfor forsøker de en tilnærming med frihet under ansvar, med tillit til at vi ikke misbruker friheten. De har en vanskelig balansegang mellom individuell frihet og risiko for smittespredning.

Mange mennesker på barer og utesteder utgjør en reell smitterisiko. Derfor har Oslo kommune sett seg nødt til å stenge all alkoholservering, etter at flere utesteder ikke klarte å overholde smittevernreglene.

Utfordringen med at mange mennesker møtes utendørs, er ikke like prekær, da smitterisikoen er lavere.

– Mange mennesker i marka trenger ikke være et problem, men det kan gi utfordringer med kollektivtransport, fulle parkeringsplasser og trange turstier med mange mennesker på, mener Gamlund.

Han forstår at et folk kan bli provosert dersom når et mindretall misbruker tilliten og friheten sin.

– Det er lov å bli sint på mindretallet som gir blaffen.

