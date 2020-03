Profilerte leger frykter kollaps: Ber om nedstenging av Norge

I løpet av det siste døgnet har en rekke arrangement blitt avlyst både nært og fjernt i tid. Avlysningene kommer etter at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skjerpet sine anbefalinger for å stanse spredningen av det farlige viruset.

I dag finnes det hverken vaksine, immunitet eller behandling for å kurere pasienter som smittes og utvikler alvorlig sykdom av coronaviruset.

De nye rådene oppfordrer arrangører til å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. En rekke konserter, landsmøter, teaterforestillinger og idrettsarrangementer er avlyst, og det er ventet flere avlysninger i tiden som kommer.

– Vi må stenge før det blir en katastrofe

– Vi bør gå i lockdown. Jeg tror ikke vi har noe annet valg, mener Gunnar Hasle, lege ved Reiseklinikken i Oslo.

Noen mener likevel tiltakene ikke er strenge nok og etterlyser en atskillig hardere linje fra norske helsemyndigheter. De ønsker å stenge ned det norske samfunnet radikalt på linje med karantenetiltakene i Kina, Italia, og senest Danmark.

– Jeg mener vi nå må stenge hele samfunnet før det blir en katastrofe. Vi må ikke vente til vi kommer dit Italia er, med så mange døde og smittede, før vi treffer de tiltakene.

Vi bør gå i lockdown. Jeg tror ikke vi har noe annet valg. Eller, vi har det, men det vil resultere i en katastrofe, advarer lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken i et intervju med Dagbladet. Klinikken bistår reisende med vaksine, medisinering og reiseråd til fjerne himmelstrøk.

Over 600 smittet i Norge



Sent onsdag kveld kom meldingen om at Danmark stenger alle skoler og barnehager i to uker etter kraftig smitteøkning.



I Sverige mistet en eldre pasient med virussmitte livet i Sverige. Dødsfallet er det første i Skandinavia som følge av epidemien.

I Norge fortsetter antall smittede å øke kraftig. VG melder onsdag kveld at over 600 personer er registrert her i landet, over 100 flere enn det myndighetene oppga snaut tre timer tidligere. Ifølge avisen er over 200 nordmenn smittet bare i løpet av siste døgn.

Høie ber om dugnad



Helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie (H) maner til solidaritet i den norske befolkningen for å spare menneskeliv som følge av utbruddet av coronaviruset.

– I dag har jeg oppfordret alle til å bli med på dugnad. I helsetjenesten skal vi nå jobbe målrettet og kontinuerlig for å hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får helsehjelp. Men denne jobben gjøres ikke bare i helsesektoren. Alle samfunnssektorer må bidra, sa Høie på en pressekonferanse onsdag kveld.

Byrådet i Oslo skjerper beredskapen og innfører strenge restriksjoner for å begrense coronasmitte. Beredskapsnivået i hovedstaden ble onsdag hevet til nivå 3. Det betyr blant annet at kommunen oppretter en sentral kriseledelse.

– Veldig alvorlig situasjon

– Vi står i en veldig alvorlig situasjon. Vi må alle gjøre det som står i vår makt for å begrense smitten. Det er på tide med drastiske tiltak, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da byrådet presenterte de skjerpede tiltakene på en pressekonferanse onsdag.

En rekke forbud blir nå iverksatt for å stanse smittespredningen.

– Grepene vil ha stor betydning. De griper inn i folks liv og har stor betydning for næringslivet. Jeg har stor forståelse for at mange vil oppleve skuffelse. Dette vil sette vårt velferdssamfunn på prøve, sier Johansen.

– Viruset er ute av kontroll

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er kritisk til helsemyndighetenes håndtering av virusepidemien.

– Nå oppdages det mellom seks og sju nye bekreftede smittede per time i Norge. Det er en økning på tre ganger flere enn forrige døgn. Vi er nå i den eksponentielle fasen av spredningen. Viruset er ute av kontroll etter de siste tallene vi har fått, sier Gilbert til Dagbladet.

Leder for intensivavdelingen på OUS Ullevål, professor Dag Jacobsen, er heller ikke nådig.

– Det skjer coronasmitte i Oslo på kjøpesenter og på busser nå. Da må man ta grep. Jeg tror myndighetene er forsiktige fordi de fikk kritikk under svineinfluensaen, men den forsiktigheten har vi ikke råd til nå, sier professoren til NRK.

Ber Norge gjøre som Danmark



Norge må gjøre som Danmark og stenge skolene, mener SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås.

– Skolene er en smeltedigel for smitte, skrive Fagerås i en epost til NTB sent onsdag kveld.

– Det er umulig å drive skole og forhindre at elevene er i fysisk kontakt. All antibac i verden kan ikke forhindre at barn smitter hverandre. Hvis vi innfører strengere tiltak i skoler og barnehager nå, kan vi redde mange liv, oppfordrer SV-representanten.

Hun tror helseministeren vil angre dersom Norge ikke snarest gjør som Polen, Østerrike og Danmark; stenger alle skoler for å stanse en ukontrollert smittespredning.

VIDWEO: Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir forbudt

